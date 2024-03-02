TFF resmen açıkladı: Yayın ihalesi, beIN Sports'ta

Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig ve 1. Lig'in yayın hakları için beIN Media Group ile anlaşıldığını ve ön sözleşme imzalandığını duyurdu.

Süper Lig'in yayıncısı belli oldu

İhalede Saran Medya ile beIN Sports yer almıştı

beIN Sports yıllık 182 milyon dolar ödeyecek

NE OLDU? beIN SPORTS, yıllık 182 milyon dolar karşılığında Süper Lig ve 1. Lig'in yayıncısı olmaya devam edecek. Süper Lig maçları üç sezon daha yalnızca beIN SPORTS'ta olacak.

NE SÖYLENDİ? TFF'den yapılan açıklama şu şekilde: "Türkiye Futbol Federasyonu'nun 29.02.2024 tarihli ve 40 sayılı toplantısında alınan karar uyarınca, 2 Mart 2024 Cumartesi günü saat 13.30'da TFF Levent İstanbul adresine sunulan teklif, Beşiktaş 6. Noterliği huzurunda açılmış olup; TFF Süper Lig ve TFF 1. Lig Yayın Haklarının Devrine İlişkin 3 Ocak 2024 tarihinde TFF'nin internet sitesinde ilan edilen ihale kapsamında Paket E (tüm yayın hakları) için Krea İçerik Hizmetleri ve Prodüksiyon A.Ş'nin (BEIN MEDIA GROUP) sezonluk 182.000.000,00-USD (218.400.000,00-USD KDV DAHİL) teklif verdiği tespit edilmiştir. Yayın İhale Komisyonu'nca, Krea İçerik Hizmetleri ve Prodüksiyon A.Ş'nin (BEIN MEDIA GROUP) sezonluk 182.000.000,00-USD (218.400.000,00 USD KDV DAHİL) teklifi kabul edilerek, ön sözleşme imzalanmıştır. 11 Mart 2024 Pazartesi gününe kadar TFF Süper Lig ve TFF 1. Lig Yayın Haklarının Devrine ilişkin tüm hukuki sürecin tamamlanması kararlaştırılmıştır.

BÜYÜK RESİM: Türkiye Futbol Federasyonu ve Kulüpler Birliği temsilcilerinin yer aldığı Yayın İhale Komisyonu 29 Şubat’ta toplanmıştı. 2024-2025, 2025-2026 ve 2026-2027 futbol sezonlarına ilişkin TFF Süper Lig ve TFF 1. Lig Müsabakaları Yayın Haklarının Devri hakkında düzenlenen ihalede Saran Medya ile beIN Sports yer almıştı.