TFF, La Liga'yı örnek alacak: VAR kayıtları açıklanıyor

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), La Liga'da uygulanan modeli baz alarak VAR kayıtlarında değişikliğe gidecek.

TFF üç kritik karara imza atacak

VAR kayıtları açıklanacak

Hakem yönetim organizasyonu kulüplerle yapılacak

NE OLDU? TFF Başkan Vekili, İcra Kurulu Üyesi, FIFA, UEFA İlişkileri ve Dış İlişkilerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Eröğüt, spor medyasının temsilcileri ile bir araya gelerek gündemdeki konulara ilişkin sohbet toplantısı düzenledi.

NE SÖYLENDİ? Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), üç önemli projeyi hayata geçirmek istiyor. TFF'nin en önemli planlarından biri VAR kayıtlarının açıklanması. Bu konuda çalışmalarını sürdüren TFF, İspanya LaLiga'daki gibi maçların tamamlanmasının ardından VAR konuşmalarını yayınlamayı hedefliyor. Bir diğer plan ise hakem yönetim organizasyonunun kulüplerle birlikte yapılması. Burada da Almanya'da uygulanan modeli baz alacak olan TFF, 5 kişilik yönetim heyetinde 3 kişiyi federasyonun atadığı, 2 kişiyi de kulüplerin atadığı bir hakem yönetim sistemi üzerine çalışıyor.

DAHA FAZLASI: Türk futbolunun mevcut yapısında hakemlerin aldıkları puanlarda gözlemcilerin etkilerini anlatan Eröğüt, yeni dönemde bu yapıyı da değiştireceklerini, 10 kişiden oluşan UEFA’nın üst düzey görevlilerinin artık gözlemci olarak Türk hakemliğinde belirleyici olacağını ifade etti. UEFA’nın eski elit hakemlerinden oluşan bu gözlemci grubunun notları yeni dönemde hakem puanının yüzde 50’sine tekabül edecek. Yeni dönemde TV gözlemcileri olmayacak. Stattaki maç gözlemcilerinin hakem puanına etkisi yüzde 30 olacak. VAR hakemleri ve maç hakemlerinden oluşan 119 kişinin anketiyle verilen notların toplam nota etkisi ise yüzde 20 olacak. Mevcut durumda maça giden gözlemcinin notunun ve TV gözlemcisinin hakem puanına etkisi yüzde 35’er, anket sonuçlarının etkisi ise yüzde 30’du. Yeni sistemin Trendyol Süper Lig’de 26. hafta maçları itibarıyla uygulanması bekleniyor.