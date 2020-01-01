TFF, kart kuralında değişikliğe gidiyor

Türkiye Futbol Federasyonu Vedat Muriqi’in gördüğü sarı kartla başlayan tartışmaları bitirmek için çözümü buldu.

Fenerbahçeli Vedat Muriqi'in Süper Lig'de Gaziantep FK maçında gördüğü ikinci sarı kart ve sonrasında oyundan atılmasıyla ilgili başlayan tartışmalar sürerken yeni bir karar gündeme geldi.

Sabah'tan Fatih Doğan'ın haberine göre Futbol Federasyonu, Vedat Muriqi'in bilinçli olarak kart gördüğü iddialarından dolayı 46. maddede değişikliğe gitme kararı aldı.

46. maddede belirtildiği üzere futbol ile ilgili mevzuat hükümlerini, TFF düzenlemelerini, futbol oyun kurallarını ihlal eden kişi veya kulüpler, bu hususta ayrı ceza hükmü bulunmadığı takdirde bu talimatta belirlenen disiplin cezaları ile cezalandırılır.

Buna göre yeni sezonda kupa maçında görülen kartlar hem lig hem kupada geçerli olacak. Ama lig maçlarında görülen kartlar sadece ligi kapsayacak. Yeni değişikliğin önümüzdeki günlerde TFF tarafından açıklanması bekleniyor.