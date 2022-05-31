Süper Lig'de 2021/22 sezonu sona erdi ancak federasyondaki belirsizlik sürüyor. Peki seçimler ne zaman ve adaylar kimler?

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, Nisan ayında aldığı kararla görevinden istifa etti.

2019'un Şubat ayında Yıldırım Demirören'in istifasının ardından görevi geçici olarak Hüsnü Güreli devralmış, ardından yapılan seçimlerde de tek aday olan Nihat Özdemir koltuğa oturmuştu.

Özdemir'in istifasının ardından TFF Başkanlığını vekaleten Servet Yardımcı üstlendi. Ancak federasyonu bir seçim bekliyor. Peki TFF başkanlık seçimleri ne zaman? Adaylar kimler? GOAL Türkiye ile göz atalım.

TFF başkanlık seçimleri ne zaman?

Türkiye Futbol Federasyonu başkanlık seçimleri 16 Haziran 2022 Perşembe günü saat 10.00’da yapılacak.

İlk toplantıda çoğunluğun sağlanamaması halinde ikinci toplantı, 17 Haziran 2022 Cuma günü aynı saatte ve aynı yerde düzenlenecek.

Ankara'da düzenlenecek seçimlerde toplam 311 delege oy kullanacak.

Adaylar kimler?

Gaziantep Futbol Kulübünün eski başkanı Mehmet Büyükekşi, Türkiye Futbol Federasyonu başkanlığına aday olduğunu açıklayan ilk isim oldu.

Mehmet Büyükeşi kimdir?

AA

1961 Gaziantep doğumlu olan Mehmet Büyükekşi, Gaziantep Futbol Kulübünün eski başkanı. 1984 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi'nden mezun olmasının ardından Marmara Üniversitesi'nde İşletme okudu ve dil eğitimini İngiltere'de aldı.

24 Ekim 2002 tarihinden bu yana Türk Eximbank Yönetim Kurulu Üyesi olan Sn. Büyükekşi, evli ve üç çocuk babası.

Mehmet Büyükekşi, futbol ailesinin paydaşlarıyla gerçekleştirdiği görüşmeler sonucunda bu kararı aldığını söylüyor:

"Bu doğrultuda kulüplerimizin birçoğuyla ve futbol ailesinin değerli paydaşlarıyla görüşmelerimizi gerçekleştirdik. Bu görüşmeler sonrasında kulüp başkanlarımızın da Türk futbolunun imaj kaybı başta olmak üzere birçok sorunun çözümü için adaylığıma olumlu yaklaştığını gördüm."

"Ben de bugün itibarıyla Türkiye Futbol Federasyonu seçimlerinde başkan adayı olduğumu açıklıyorum. Türkiye futbolunun potansiyelinin en iyi şekilde değerlendirilmesi ve ülkemizin dünyada hak ettiği konuma yükselmesi için gönül veren bir kadro ile birlikte şeffaf ve vizyoner bir kurum içi işleyiş modeli ile yola çıkıyoruz. Türkiye futbol camiası için hayırlı olmasını diliyorum."

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