TFF başkanlığına aday olacağı konuşulan Işıtan Gün kimdir?

Türkiye Futbol Federasyonu başkanlığına aday olacağı ve çalışmalara başladığı konuşulan Işıtan Gün'ü yakından tanıyoruz.

Hollanda ekibi Fortuna Sittard'ın sahibi Işıtan Gün'ün Türkiye Futbol Federasyonu başkanlığına adaylık için çalışmalara başladığı konuşuluyor. Peki Işıtan Gün kimdir?

Işıtan Gün kimdir?

1975'te Ankara'da dünyaya gelen Işıtan Gün, Kadıköy Anadolu Lisesi'nden mezun olduktan sonra Boğaziçi Üniversitesi ve City University New York'ta öğrenim gördü.

Enerji sektöründe finans ve iş geliştirme konularında yöneticilik yapan Işıtan Gün, Ünal Aysal başkanlığındaki Galatasaray'da da yöneticilik yaptı.

Galatasaray'da iş geliştirme direktörü ve finans sorumlusu görevinde bulunan Işıtan Gün, 2016'nın yaz döneminde Fortuna Sittard'ı satın aldı.

O dönem Hollanda 2. Ligi'nde mücadele eden Fortuna Sittard, bugünlerde ise Eredivisie'de yarışıyor. Fortuna Sittard'ın kadrosunda Galatasaray'ın eski futbolcularından Jose Rodriguez de bulunuyor.

Öte yandan sarı-kırmızılı kulüp, Işıtan Gün'ün Hollanda ekibini satın almasından sonra bir dönem Emrah Başsan'ı Fortuna Sittard'a kiralamıştı.