TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu istifa mı etti?

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun görevinden istifa edeceği idda edilmişti, peki doğru ne?

İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu geçtiğimiz Temmuz ayında, Mehmet Büyükeşki'ye karşı adaylığını koyarak 134 oyla Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı seçilmişti. Fakat bazı medya kuruluşlarında İbrahim Hacıosmanoğlu'nun TFF Başkanlığı görevinden istifa edeceği iddia edildi.

Peki İbrahim Hacıosmanoğlu ne söyledi? Bilmeniz gereken her şeye GOAL Türkiye ile birlikte bakalım.

İbrahim Hacıosmanoğlu istifa mı etti?

İbrahim Hacıosmanoğlu’nun TFF Yönetim Kurulu'ndaki ekip arkadaşlarına WhatsApp'tan şu mesajı yolladığı iddia edildi:

Haberin devamı aşağıda

"Çok değerli yol arkadaşlarım bir çoğunuzu tanıyordum sonradan tanıdıklarımla beraber saygı duyulacak insanlar olduğunuz için ayrıntılı yazmak istedim. 58 yaşındayım hayat mücadelemi sokaklardan başlayıp hep tek başıma verdim. Kimsenin katkısı olmasına müsade etmedim. Dost da olsa bir gün bedeli olur diye... Bu seçimlerde en az benim kadar sizlerin de desteği oldu. Üzülerek görüyorum ki yıllardır titizlikle koruduğum bedel ödemeyle karşı karşıya kalmak ve alçaklık seviyesine ulaşması bunlara bu koltukta oturduğum sürece hak ettikleri karşılığı verememek beynimi ve şahsiyetimi zorlamaya başladı. Bu yüzden siz değerli yol arkadaşlarıma saygısızlık etmek istemediğimden hayatımda bugüne kadar tek başına aldığım karaları şimdi alamıyorum. O yüzden sizden ricam Salı günü toplantıda genel kurul kararını sizin almanız veya aranızdan seçebileceğiniz bir başkanla devam etmeniz, hayatımda hepinizin ölene kadar bir dost olarak kalacağınızı bilmenizi isterim, saygılarımla."

Fakat TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu istifa iddiasını HT Spor'a yalanladı: "Bizde mücadele ölünce biter!"

Ayrıca Sercan Hamzaoğlu'nun haberine göre, TFF Genel Sekreteri Abdullah Ayaz da İbrahim Hacıosmanoğlu’nun istifa edeceği haberlerinin doğru olmadığını söyledi.

İbrahim Hacıosmanoğlu, Türkiye Futbol Federasyonu'nun sosyal medya hesaplarından istifa haberlerinin gerçek olmadığını açıkladı:

"Bugün şahsımın Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı görevinden istifa ettiğime dair asılsız haberler ve söylentiler dolaşmaktadır. Bu haberlerin hiçbir şekilde gerçeği yansıtmadığını kamuoyunun bilgisine sunarım.

Bizim hayatımız mücadeleyle geçti. Sorumluluk aldığımız her göreve yüreğimizi koyduk, her adımı bu ülkeye ve bu millete olan sevgimizle attık. Bugün de aynı inanç ve kararlılıkla yolumuza devam ediyoruz.

Görevimiz, yalnızca bir makam değil, bir hizmet etme sevdasıdır. Bizim için önemli olan, inandığımız değerler uğrunda mücadele etmeye devam etmektir.

Bu tür gerçek dışı iddialarla kamuoyunu yanıltmaya yönelik çabaların hiçbir şekilde amacına ulaşamayacağını ve kurumumuzun misyonuna zarar veremeyeceğini belirtir, saygılarımı sunarım."