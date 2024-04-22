TFF başkan adayları kim? 2024'te seçimler ne zaman?

Türkiye Futbol Federasyonu alınan seçim kararının ardından yeni başkanını seçecek, peki adaylar kimler, seçim ne zaman?

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, futbol gündeminde yaşanan gerginliğin ardından olağanüstü seçim kararı almıştı. Böylece Türkiye Futbol Federasyonu yeni başkanını seçmek için seçime gidecek.

Türkiye Futbol Federasyonu'nunda seçimli genel kurul kararının çıkmasının ardından başkanlık için aday olan isimler, resmi adaylık açıklamalarını yapmaya başladı.

Peki 2024 TFF başkan adayları kimler ve seçim ne zaman yapılacak? Bilmeniz gereken her şeye GOAL Türkiye ile birlikte bakalım.

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2024 TFF Başkan adayları kim?

Eski Trabzonspor Kulübü Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Türkiye Futbol Federasyonunun eski başkanlarından ve UEFA İcra Kurulu Üyesi Servet Yardımcı, Türk-Hint iş konseyi eski başkanı Erdal Alkış ve Eski Samsunspor Kulübü Başkanı İsmail Uyanık, TFF başkanlığına adaylığını koydu.

Şu anda TFF başkanlığına adaylığını koyan dört isim şu şekilde:

İbrahim Hacıosmanoğlu (Eski Trabzonspor Kulübü Başkanı)

Servet Yardımcı (TFF eski başkanı)

Erdal Alkış (Türk-Hint iş konseyi eski başkanı)

İsmail Uyanık (Samsunspor eski başkanı)

Seçimler ne zaman?

Mehmet Büyükekşi, Süper Kupa'nın oynandığı gün verdiği demeçte 18 Temmuz'daki mali kongrenin seçimli yapılacağını duyurmuştu. Ancak kulüpler seçimlerin 18 Temmuz'dan daha erken bir tarihte yapılması için çalışmalarını sürdürüyor. Kulüpler en geç Mayıs'ın son, Haziran'ın ilk haftası seçim olmasını istiyor.