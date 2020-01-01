2. Lig

TFF 2. Lig'de play-off maç programı belli oldu

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Tuzlaspor TFF 2. Lig
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TFF 2. Lig'de, 20-28 Temmuz tarihlerinde Antalya'da oynanacak play-off maçlarının programı belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) internet sitesinden yapılan açıklamaya göre TFF 2. Lig'de oynanacak play-off çeyrek ve yarı final maçlarının programı şöyle: 

Çeyrek final (20 Temmuz Pazartesi): 

21.00 Manisa FK-İnegölspor (Arslan Zeki Demirci Spor Kompleksi)

21.00 Hekimoğlu Trabzon-Sancaktepe FK (Calista Sports Center)

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    21.00 Ankara Demirspor-Sakaryaspor (Titanic Mardan)

    21.00 GMG Kastamonuspor-Tuzlaspor (Gloria Sports Arena)

    Yarı final (24 Temmuz Cuma):

    21.00 Manisa FK-İnegölspor / Hekimoğlu Trabzon-Sancaktepe FK (Titanic Mardan)

    Haberin devamı aşağıda

    21.00 Ankara Demirspor-Sakaryaspor / GMG Kastamonuspor-Tuzlaspor (Calista Sports Center)

    Yarı finali geçecek takımlar, 28 Temmuz Salı günü saat 21.00'de Antalya Stadyumu'nda TFF 2. Lig Play-Off Finali'nde karşı karşıya gelecek. 

    Öte yandan, TFF tarafından play-off oynayacağı açıklanan Ankara Demirspor Kulübü geçen hafta ligden çekilerek play-off maçlarına çıkmama kararı aldığını duyurmuştu. 

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