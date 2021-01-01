TFF 1.Lig'de 10 haftalık program açıklandı
TFF 1. Lig'de sezonun ikinci yarısının 18-27. hafta maç fikstürü belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre ligde maç programı şöyle:
18. hafta
23 Ocak Cumartesi:
13.30 Royal Hastanesi Bandırmaspor-Bereket Sigorta Ümraniyespor (Bandırma 17 Eylül)
16.00 Eskişehirspor-Ankaraspor (Eskişehir Yeni)
19.00 Adana Demirspor-Bursaspor (Adana 5 Ocak Fatih Terim)
24 Ocak Pazar:
13.30 Tuzlaspor-Akhisarspor (Stat henüz açıklanmadı)
13.30 Ankara Keçiörengücü-Beypiliç Boluspor (Aktepe)
16.00 Giresunspor-Aydeniz Et Balıkesirspor (Giresun Atatürk)
19.00 Yılport Samsunspor-Altay (Samsun Yeni 19 Mayıs)
25 Ocak Pazartesi:
16.00 İstanbulspor-Adanaspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)
19.00 Altınordu-Menemenspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)
19. hafta
29 Ocak Cuma:
19.00 Akhisarspor-Royal Hastanesi Bandırmaspor (Spor Toto Akhisar)
30 Ocak Cumartesi:
13.30 Ankaraspor-Ankara Keçiörengücü (Osmanlı)
16.00 Adanaspor-Eskişehirspor (Adana 5 Ocak Fatih Terim)
19.00 Aydeniz Et Balıkesirspor-Tuzlaspor (Balıkesir Atatürk)
31 Ocak Pazar:
13.30 Bereket Sigorta Ümraniyespor-Yılport Samsunspor (Ümraniye Belediyesi Şehir)
16.00 Menemenspor-Giresunspor (Menemen İlçe)
16.00 Beypiliç Boluspor-Adana Demirspor (Bolu Atatürk)
19.00 Bursaspor-Altınordu (Bursa Büyükşehir Belediye)
1 Şubat Pazartesi:
19.00 Altay-İstanbulspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)
20. hafta
5 Şubat Cuma:
19.00 Yılport Samsunspor-Royal Hastanesi Bandırmaspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)
6 Şubat Cumartesi:
13.30 Tuzlaspor-Menemenspor (Stat henüz açıklanmadı)
16.00 Eskişehirspor-Altay (Eskişehir Yeni)
16.00 İstanbulspor-Bereket Sigorta Ümraniyespor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)
19.00 Adana Demirspor-Ankaraspor (Adana 5 Ocak Fatih Terim)
7 Şubat Pazar:
13.30 Ankara Keçiörengücü-Adanaspor (Aktepe)
16.00 Altınordu-Beypiliç Boluspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)
19.00 Aydeniz Et Balıkesirspor-Akhisarspor (Balıkesir Atatürk)
8 Şubat Pazartesi:
19.00 Giresunspor-Bursaspor (Giresun Atatürk)
21. hafta
12 Şubat Cuma:
19.00 Ankaraspor-Altınordu (Osmanlı)
13 Şubat Cumartesi:
13.30 Royal Hastanesi Bandırmaspor-İstanbulspor (Bandırma 17 Eylül)
16.00 Akhisarspor-Yılport Samsunspor (Spor Toto Akhisar)
19.00 Altay-Ankara Keçiörengücü (Bornova Aziz Kocaoğlu)
14 Şubat Pazar:
13.30 Bereket Sigorta Ümraniyespor-Eskişehirspor (Ümraniye Belediyesi Şehir)
16.00 Menemenspor-Aydeniz Et Balıkesirspor (Menemen İlçe)
16.00 Beypiliç Boluspor-Giresunspor (Bolu Atatürk)
19.00 Adanaspor-Adana Demirspor (Adana 5 Ocak Fatih Terim)
15 Şubat Pazartesi:
19.00 Bursaspor-Tuzlaspor (Bursa Büyükşehir Belediye)
22. hafta
19 Şubat Cuma:
13.30 Ankara Keçiörengücü-Bereket Sigorta Ümraniyespor (Aktepe)
16.00 Eskişehirspor-Royal Hastanesi Bandırmaspor (Eskişehir Yeni)
19.00 Adana Demirspor-Altay (Adana 5 Ocak Fatih Terim)
20 Şubat Cumartesi:
13.30 Menemenspor-Akhisarspor (Menemen İlçe)
16.00 Altınordu-Adanaspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)
16.00 Giresunspor-Ankaraspor (Giresun Atatürk)
19.00 İstanbulspor-Yılport Samsunspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)
21 Şubat Pazar:
13.00 Tuzlaspor-Beypiliç Boluspor (Stat henüz açıklanmadı)
19.00 Aydeniz Et Balıkesirspor-Bursaspor (Balıkesir Atatürk)
23. hafta
23 Şubat Salı:
13.30 Bereket Sigorta Ümraniyespor-Adana Demirspor (Ümraniye Belediyesi Şehir)
16.00 Royal Hastanesi Bandırmaspor-Ankara Keçiörengücü (Bandırma 17 Eylül)
19.00 Altay-Altınordu (Bornova Aziz Kocaoğlu)
24 Şubat Çarşamba:
13.30 Adanaspor-Giresunspor (Adana 5 Ocak Fatih Terim)
16.00 Yılport Samsunspor-Eskişehirspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)
19.00 Akhisarspor-İstanbulspor (Spor Toto Akhisar)
25 Şubat Perşembe:
13.00 Beypiliç Boluspor-Aydeniz Et Balıkesirspor (Bolu Atatürk)
16.00 Ankaraspor-Tuzlaspor (Osmanlı)
19.00 Bursaspor-Menemenspor (Bursa Büyükşehir Belediye)
24. hafta
27 Şubat Cumartesi:
16.00 Altınordu-Bereket Sigorta Ümraniyespor (Bornova Aziz Kocaoğlu)
19.00 Adana Demirspor-Royal Hastanesi Bandırmaspor (Adana 5 Ocak Fatih Terim)
28 Şubat Pazar:
13.30 Ankara Keçiörengücü-Yılport Samsunspor (Aktepe)
16.00 Eskişehirspor-İstanbulspor (Eskişehir Yeni)
16.00 Bursaspor-Akhisarspor (Bursa Büyükşehir Belediye)
19.00 Giresunspor-Altay (Giresun Atatürk)
1 Mart Pazartesi:
13.30 Tuzlaspor-Adanaspor (Stat henüz açıklanmadı)
16.00 Menemenspor-Beypiliç Boluspor (Menemen İlçe)
19.00 Aydeniz Et Balıkesirspor-Ankaraspor (Balıkesir Atatürk)
25. hafta
5 Mart Cuma:
19.00 İstanbulspor-Ankara Keçiörengücü (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)
6 Mart Cumartesi:
13.30 Royal Hastanesi Bandırmaspor-Altınordu (Bandırma 17 Eylül)
16.00 Ankaraspor-Menemenspor (Osmanlı)
19.00 Yılport Samsunspor-Adana Demirspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)
7 Mart Pazar:
13.30 Bereket Sigorta Ümraniyespor-Giresunspor (Ümraniye Belediyesi Şehir)
16.00 Akhisarspor-Eskişehirspor (Spor Toto Akhisar)
16.00 Beypiliç Boluspor-Bursaspor (Bolu Atatürk)
19.00 Altay-Tuzlaspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)
8 Mart Pazartesi:
19.00 Adanaspor-Aydeniz Et Balıkesirspor (5 Ocak Fatih Terim)
26. hafta
12 Mart Cuma:
19.00 Giresunspor-Royal Hastanesi Bandırmaspor (Giresun Atatürk)
13 Mart Cumartesi:
13.30 Ankara Keçiörengücü-Eskişehirspor (Aktepe)
16.00 Beypiliç Boluspor-Akhisarspor (Bolu Atatürk)
19.00 Adana Demirspor-İstanbulspor (5 Ocak Fatih Terim)
14 Mart Pazar:
13.30 Tuzlaspor-Bereket Sigorta Ümraniyespor (Stat henüz açıklanmadı)
16.00 Menemenspor-Adanaspor (Menemen İlçe)
16.00 Aydeniz Et Balıkesirspor-Altay (Balıkesir Atatürk)
19.00 Bursaspor-Ankaraspor (Bursa Büyükşehir Belediye)
15 Mart Pazartesi:
19.00 Altınordu-Yılport Samsunspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)
27. hafta
19 Mart Cuma:
19.00 Altay-Menemenspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)
20 Mart Cumartesi:
13.30 İstanbulspor-Altınordu (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)
13.30 Bereket Sigorta Ümraniyespor-Aydeniz Et Balıkesirspor (Ümraniye Belediyesi Şehir)
16.00 Eskişehirspor-Adana Demirspor (Eskişehir Yeni)
19.00 Yılport Samsunspor-Giresunspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)
21 Mart Pazar:
13.30 Royal Hastanesi Bandırmaspor-Tuzlaspor (Bandırma 17 Eylül)
16.00 Akhisarspor-Ankara Keçiörengücü (Spor Toto Akhisar)
16.00 Ankaraspor-Beypiliç Boluspor (Osmanlı)
19.00 Adanaspor-Bursaspor (5 Ocak Fatih Terim)