TFF 1. Lig'de play-off maç programı belli oldu

TFF 1. Lig'de bugün oynanan karşılaşmalarının ardından play-off eşleşmeleri ve maç programı belli oldu.

'un ardından Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un doğrudan Süper Lig'e yükseldiği TFF 1. Lig'de 61 puanlı , 57 puanlı Akhisarspor ve 56'şar puana sahip Fatih Karagümrük ve Süper Lig'e yükselen üçüncü ekip olmak için play-off oynayacak.

Son haftaya play-off iddiasıyla giren , deplasmanda 'u 2-1 mağlup etmesine rağmen Fatih Karagümrük'ün 3-0 mağlup etmesiyle play-off dışında kaldı.

Play-off yarı final eşleşmelerinde Adana Demirspor ile Bursaspor, Akhisarspor ile Fatih Karagümrük karşılaşacak.

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Deplasmanlı çift maç üzerinden oynanacak yarı finalde rakiplerini saf dışı bırakacak takımlar 30 Temmuz Perşembe günü yeri daha sonra belli olacak final mücadelesine çıkacak. Final maçını kazanacak ekip gelecek sezon Süper Lig'de yer alacak.

Play-off yarı final programı şöyle:

22 Temmuz Çarşamba

21.00 Bursaspor-Adana Demirspor (Bursa Büyükşehir Belediye)

21.00 Fatih Karagümrük-Akhisarspor (Vefa)

26 Temmuz Pazar

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21.00 Adana Demirspor-Bursaspor (5 Ocak Fatih Terim)

21.00 Akhisarspor-Fatih Karagümrük (Spor Toto Akhisar)