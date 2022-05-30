TFF 1. Lig play-off finali ne zaman, nerede oynanacak?

Kerim Akbaş
İstanbulsporAA
1. LigBandırmaspor vs İstanbulsporBandırmasporİstanbulspor

Süper Lig'e son bileti alacak takım belli oluyor.

TFF 1. Lig play-off eşleşme karşılaşmaları sona erdi. Final karşılaşması sonrasında Süper Lig’e yükselen son takım da belli olacak.

İstanbulspor, BB Erzurumspor’u; Bandırmaspor da Eyüpspor’u eleyerek finale kalmaya hak kazndı.

25 Mayıs’ta oynanan ilk maçlarda Eyüpspor kendi sahasında Bandırmaspor’u 1-0 yenerken, BB Erzurumspor kendi sahasında İstanbulspor’a 4-2 yenilmişti.

Editörün Seçtikleri

29 Mayıs’ta oynanan rövanş maçlarında Bandırmaspor, Eyüpspor’u 3-0 yenerek finale kalmaya hak kazanırken finalde karşılaşacağı rakip olan İstanbulspor, BB Erzurumspor’a 1-0 yenildi.

Bandırmaspor - İstanbulspor finali, 2 Haziran Perşembe günü saat 20.00'de Kocaeli Stadı'nda oynanacak.

Final karşılaşması TRT Spor’dan naklen yayınlanacak.

Daha fazlası için