TFF 1. Lig play-off finali ne zaman, nerede oynanacak?
AA
TFF 1. Lig play-off eşleşme karşılaşmaları sona erdi. Final karşılaşması sonrasında Süper Lig’e yükselen son takım da belli olacak.
İstanbulspor, BB Erzurumspor’u; Bandırmaspor da Eyüpspor’u eleyerek finale kalmaya hak kazndı.
25 Mayıs’ta oynanan ilk maçlarda Eyüpspor kendi sahasında Bandırmaspor’u 1-0 yenerken, BB Erzurumspor kendi sahasında İstanbulspor’a 4-2 yenilmişti.
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29 Mayıs’ta oynanan rövanş maçlarında Bandırmaspor, Eyüpspor’u 3-0 yenerek finale kalmaya hak kazanırken finalde karşılaşacağı rakip olan İstanbulspor, BB Erzurumspor’a 1-0 yenildi.
Bandırmaspor - İstanbulspor finali, 2 Haziran Perşembe günü saat 20.00'de Kocaeli Stadı'nda oynanacak.
Final karşılaşması TRT Spor’dan naklen yayınlanacak.
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