TFF 1. Lig finali Ankara'da oynanacak
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AA
Süper Lig'de çıkacak olan son takım belli oluyor.
Adana Demirspor ile Fatih Karagümrük arasında 30 Temmuz Perşembe günü oynanacak TFF 1. Lig play-off finali Ankara'da oynanacak. Müsabaka Ankara Eryaman Stadyumu'nda saat 21.00'de başlayacak.
Mücadeleyi hakem Cüneyt Çakır yönetecek. Çakır'ın yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Tarık Ongun yapacak. Karşılaşmanın VAR hakemi ise Mete Kalkavan olacak.
Fatih Karagümrük finale gelirken Akhisarspor'u, Adana Demirspor da Bursaspor'u elemeyi başarmıştı.