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Al-Ettifaq vs Al Ittihad
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Tezahürat kanıt: Ettifak'tan İttihad'a karşı resmi şikâyet

Al-Ettifaq - Al Khaleej
Al-Ettifaq
Al Khaleej
Premier Lig
Al Hilal - Al Ittihad
Al Hilal
Al Ittihad
Suudi Arabistan

Ticari anlaşmazlık

Ettifak Kulübü, Ittihad Kulübü'nün "إتي ITTI" ticari markasını tescil ettirmesine itiraz ederek Suudi Fikri Mülkiyet Kurumu'na resmi bir şikâyette bulundu.

Ettifak'ın itirazı, Suudi Er-Riyadiyye gazetesine göre, kulübün "إتي" adını yıllardır kullandığı ve bu ismin taraftar kimliğiyle özdeşleştiği gerekçesine dayandırıldı. Yönetim, şikâyetini takımın taraftar tezahüratlarında bu ismin kullanıldığını belgeleyen bir dizi kanıtla destekledi; ayrıca ismin geçmiş yıllarda kulüple bağlantılı ürünlerde ve medya materyallerinde yer aldığı da vurgulandı.

Ettifak, Ittihad'ın ticari markayı tescil ettirmesinin, gelecekte "إتي" adını gerek ürünlerinde gerekse ticari ve medya faaliyetlerinde kullanma hakkını etkilemesinden endişe ediyor. Bu durum, yönetimi kulübün bu isimle bağlantılı haklarının korunmasını talep etmek üzere resmi bir adım atmaya sevk etti.

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Premier Lig
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Al Khaleej
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Al Hilal
HIL
Al Ittihad crest
Al Ittihad
ITT

Kaynaklar, Ettifak yönetiminin itirazına, kulübün "إتي" adını kullanmadaki önceliğini kanıtlamak ve ismin kulüp ile taraftarlarıyla olan bağını teyit etmek amacıyla önceki yıllara ait bir dizi belge ve arşiv materyali eklediğini açıkladı.

Ettifak şu anda, kulüp yönetiminin konumunu desteklemek için sunduğu belge ve kanıtları inceledikten sonra Suudi Fikri Mülkiyet Kurumu'nun itiraz hakkında vereceği kararı bekliyor.

Ittihad Kulübü geçtiğimiz temmuz ayında, markayı geliştirmeyi ve varlığını güçlendirmeyi, ayrıca gelir kaynaklarını çeşitlendirmede ve kulübün ticari ve yatırım büyümesini desteklemede bundan yararlanmayı hedefleyen bir strateji kapsamında "إتي" ticari markasını hayata geçirdiğini duyurmuştu.

Ettifak'ın şikâyeti, kulübün isimle ilgili haklarını korumaya yönelik çabaları çerçevesinde geliyor ve Suudi Fikri Mülkiyet Kurumu nezdindeki yasal süreçlerin sonucu bekleniyor.

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