"Teyzeme çok kızgındım" diyen Mbappe, söylentilere kendi tarzıyla son verdi

Real Madrid ve Fransa Milli Takımı'nın yıldızı Kylian Mbappé, İspanyol kulübünün Ballon d'Or yarışında kendisine medya desteği vermemesi nedeniyle yönetime öfke duyduğunu öne süren bir basın haberine alaycı bir şekilde yanıt verdi. Bu gelişme, Fransa Milli Takımı ile Türkiye karşısında oynadığı maçta sakatlanıp İspanya'nın başkentine dönmesinin ardından milli ara boyunca kendisine yöneltilen eleştirilerle aynı döneme denk geldi.

"Radio Marca", Mbappé'nin Real Madrid'in tutumundan rahatsız olduğunu belirten bir haber yayınladı. İstasyonun muhabiri, oyuncunun Atlético karşısındaki Madrid derbisindeki hâli ile kulüp yönetimine karşı duyduğu hayal kırıklığı arasında bağ kurdu ve davranışlarının Real Madrid yöneticilerine yönelik bir öfkeyi yansıttığını ileri sürdü.

Habere göre Mbappé, dünyanın en önemli bireysel ödülü için verdiği mücadelede kendisine destek vermek adına Real Madrid'den bir medya kampanyası bekliyordu.

Haberde ayrıca, Ballon d'Or yarışında aday olanlar arasında Ousmane Dembélé'nin de bulunması nedeniyle, Fransa Milli Takımı teknik direktörü Zinedine Zidane'ın kendisine açık bir destek göstermemesinden rahatsız olduğuna da değinildi.

Ancak Mbappé yanıt vermeyi bizzat kendisi tercih etti ve spekülasyonlara alaycı bir şekilde son noktayı koydu. "Instagram" hesabı üzerinden "Radio Marca"nın paylaşımına şu yorumu yaptı: "Evet, tabii. Evet, büyük teyzeme de öfkeliydim!", yorumuna gülen emojiler ekledi.

Real Madrid'in forvetinin bu yanıtı, Fransa Milli Takımı ile sakatlanıp Madrid'e dönmesinin ardından kulübün bazı taraftarlarının baskısı ve eleştirileriyle karşı karşıya kaldığı bir dönemde geldi. Mbappé, antrenman tesisinden ayrılıp bir dinlenme süresi aldıktan sonra eleştirileri görmezden gelmeyi ve yalnızca durumunu Real Madrid yönetimiyle yaşandığı iddia edilen anlaşmazlıklara bağlayan habere yorum yapmayı tercih etti.