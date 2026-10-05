Xavi Hernández'in Sırbistan'a karşı oynanan maçta (2-1) sahaya sürdüğü ilk 11'de dikkat çekici bir isim vardı. Teun Koopmeiners, teknik direktör tarafından sol stoper olarak görevlendirildi.

Koopmeiners, NOS'a konuşarak rolünü anlattı. "Özellikle savunma yönünde merkezde oynuyordum ve hücumda ise mümkün olduğunda hemen sol 10 numara pozisyonuna geçmem gerekiyordu. Böylece arkada üçlü kalıyorduk, önlerinde de Joey Veerman oluyordu."

"Bu bazen biraz arayış gerektiriyordu çünkü topu kazandığınızda elbette körü körüne ileri koşamazsınız. Ama bence birkaç kez iyi şekilde o bölgeye gidebildim ve Noa Lang'ın topu önüme bırakabildiği anlarda yeniden derine de koşabildim" diyen Juventus oyuncusu, sözlerini böyle sürdürdü.

Buna rağmen bu, Koopmeiners için ağır bir görevdi. "Kontratak yediğimizde ya da bir atağı sonuçlandırdığımızda, hemen yeniden stoper pozisyonuna dönmem gerekiyordu. Biraz arayıştı ama yapması da çok keyifliydi."

Çok yönlü oyuncu, Dünya Kupası'nda Hollanda Milli Takımı'nda daha önce bir kez sağ kanatta da oynamıştı. "Sanırım sağ kanattan merkez orta sahaya, oradan da sol stopere geçtim" diyerek güldü Koopmeiners.

"Bay Ronald Koeman'a kalede oynayıp oynayamayacağımı sordum ama onun için bu fazla ileri gitmekti" diye espri yapan 28 yaşındaki Castricumlu oyuncu, "Ama tabiri caizse çok yönlü kullanılabiliyorum" ifadelerini kullandı.

Eski AZ'li oyuncu buna rağmen Sırbistan karşısında oldukça keyif aldı. "Bu pozisyon bana gerçekten çok uygun. 10 numarada ve sol stoperde oynamayı seviyorum" diyerek sözlerini noktaladı.