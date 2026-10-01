Brezilyalı oyuncu Raphinha, mevcut uluslararası ara döneminde Brezilya Milli Takımı ile birlikte bulunduğu Avustralya'dan Dubai üzerinden gelerek bugün perşembe şehre inmesinin ardından Barcelona'ya ulaştı.

"Sport" gazetesinin aktardığına göre Raphinha, sağ uyluğundaki ödem nedeniyle Brezilya'nın Avustralya karşısındaki ikinci hazırlık maçını tamamlayamaması üzerine planlanan tarihten önce döndü.

Dönüş yolculuğu uzundu; Raphinha yolculuğuna Brisbane'den başladı, Dubai'de mola verdi ve oradan Barcelona'ya giden tarifeli uçuşa bindi.

Oyuncunun başlangıçta öğlen saat bir civarında varması planlanıyordu, ancak Barcelona'ya daha geç bir saatte indi.

Hem Barcelona hem de oyuncu, dönüşü sırasında mümkün olduğunca gizliliği korumayı ve havaalanından ayrılırken gözlerden uzak durmayı tercih etti. Bu nedenle, kulübün güvenlik birimleri El Prat Havaalanı'nın 1 numaralı binasının varış bölgesinden gazetecileri uzaklaştırmak için harekete geçtikten sonra, gazeteciler oyuncuyu tesisten ayrılırken göremedi.

Şimdi ise sakatlığın boyutunun tam olarak belirlenmesi için, kulüp içi kaynaklara göre yarın cuma günü yapılacak tıbbi tetkiklerin beklenmesi gerekiyor.

Barcelona içinde iyimserlik hâkim; sorunun, Brezilya Milli Takımı'nın sağlık ekibinin tespit ettiği ödemin sınırlarını aşmayacağına dair bir güven mevcut.