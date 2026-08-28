Barcelona, takımın sonuçlarının ve hücum gelişiminin ön hattın güçlendirilmesini gerektirmesi hâlinde uygun fırsatı değerlendirerek yeni bir forvetle anlaşmak amacıyla kış transfer dönemine hazırlanıyor. Bunu yaparken de finansal fair play kurallarından bir marj ile transferi bitirmek için gerekli parayı elinde tutmayı planlıyor.

İspanyol "Marca" gazetesine göre, önümüzdeki salı günü kapanacak olan yaz transfer dönemi sonuna yaklaşıyor. Barcelona'nın hem transfer hem de ayrılık cephesinde hâlâ askıda birkaç operasyonu bulunuyor. Ancak Katalan kulübünün yönetici ve sportif sorumluları halihazırda önümüzdeki dönem üzerinde çalışıyor. Çok önemli isimlerin ayrılması ya da Julian Alvarez dosyasında beklenmedik bir gelişme olması dışında, başka büyük bir transfer gerçekleşmeyecek.

Kulüp yönetimi, hücum hattını geliştirmek ve takımın gol atma kapasitesini artırmak için iyi bir fırsatın ortaya çıkması ihtimaline karşı, kış transfer dönemi için finansal fair play kurallarından bir marj ile gerekli parayı elinde tutmak istiyor.

Hansi Flick, takımın İspanya Ligi'nde oynadığı ve Elche ile Athletic karşısında galibiyetle sonuçlanan ilk iki maçta oyuncularının performansından büyük memnuniyet duyduğunu belirtti. Barcelona bu maçlarda kalesinde hiç gol görmeden 7 gol kaydetti.

Kulübün Robert Lewandowski ve Ferran Torres'in ayrılığını telafi etmemesine rağmen, hücumdaki üretkenlik düzeyi özellikle öne çıkıyor. Oysa antrenörden yöneticilere kadar bütün sorumlular hücumun güçlendirilmesini öncelik olarak görüyordu.

Julian Alvarez, ön hattı güçlendirmek için başlıca ve tek aday konumundaydı ve hâlâ öyle. Ancak Atletico Madrid'in müzakereyi reddetmesi Barcelona'nın tüm planlarını suya düşürdü.

Madrid ekibinin tutumundan taviz vermemesi ve Barcelona oyuncularının üstün performansı nedeniyle Raphinha sahte forvet pozisyonunda oynuyor ve 3 gol kaydediyor; bu, Fermin Lopez'in de sahip olduğu aynı gol sayısı. Bu durum Barcelona'yı mevcut transfer döneminde forvet transferine yönelik her türlü hamleyi durdurmaya itti; ya Julian Alvarez gelecek ya da başka hiçbir forvet gelmeyecek.

Bununla birlikte kulüp, önümüzdeki aylarda takımın gol ve sakatlık açısından göstereceği gelişime ve transfer piyasasında mevcut seçeneklere bağlı olarak, kış transfer döneminde net bir forvetle anlaşma ihtimalini dışlamıyor.

Bu nedenle Katalan kurumu, mevcut transfer döneminin son günlerinde öne çıkan herhangi bir anlaşma yapmayı beklemiyor; zira önümüzdeki transfer döneminde üst düzey bir forvetle anlaşma ihtiyacı ortaya çıkması ihtimaline karşı finansal fair play kurallarından bir marj tutmak istiyor.

Her hâlükârda kulüp, mali hesaplarının buna izin verdiğini vurguluyor. Kulübün karşılığında 25 ila 30 milyon euro almayı umduğu Casado'nun ayrılığı ya da değeri yaklaşık 15 milyon euro olarak belirlenen Hector Fort gibi öne çıkan bir transferin gerçekleşmesi hâlinde, Hansi Flick talep ederse başka bir anlaşmanın yapılması da dışlanmıyor.



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