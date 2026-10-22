Teslimiyet ile inanç arasında: Vinicius eleştirenlere 5 kelimeyle yanıt verdi

Real Madrid'in Brezilyalı yıldızı Vinicius Junior, takımının çarşamba akşamı Santiago Bernabeu'da Şampiyonlar Ligi lig aşamasının üçüncü haftasında Leipzig'i 4-1 mağlup ettiği maçta yeniden sönük bir performans sergiledi.

Vinicius ilk 11'de yer aldı, ancak teknik direktör Jose Mourinho 70. dakikada onu takım arkadaşı Yan Diomande ile değiştirmeye karar verdi. Diomande, yalnızca 20 dakikada bir gol attı ve bir asist yaptı.

Vinicius maçtan sonra resmi "Instagram" hesabından şunları yazdı: "Anı yaşıyorum, her şey akıp gidiyor."

"Marca" gazetesi ise Vinicius'un mesajını, teslimiyet ile inanç arasında bir karışım olarak nitelendirdi. Brezilyalı oyuncu, seviyesindeki düşüş nedeniyle bu sezonun başından beri taraftarların sert eleştirilerine maruz kalıyor; ayrıca La Liga ligi tarafından 4 maç men cezası almasının ardından ilk 11'deki yerine dair şüpheler de dolaşıyor.

Ancak Mourinho eleştirenlere katılmadı, aksine Brezilyalı oyuncuyu güçlü bir şekilde savundu. Portekizli teknik direktör şöyle dedi: "Vini harika bir maç çıkardı, hem teknik direktörüne hem de takıma fayda sağlayan mükemmel bir taktiksel performans sergiledi."

Teknik direktör, Vinicius'un yalnızca gol atmakla sınırlı kalmayan artılarından uzun uzun söz ederek şunları ekledi: "Sol kanattan atakları kurmayı başardı, alanları büyük bir ustalıkla kontrol altına aldı ve güçlü şutunu kaleci kurtarmasaydı harika bir gole imza atıyordu."







