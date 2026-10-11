Augsburg'un Bayern Münih ağlarına 8,4 saniyede attığı tarihi gol, ne sıradan bir anlık görüntü ne de beklenmedik bir hataydı; aksine titizlikle hazırlanmış bir planın sonucuydu. Ev sahibi ekip, Bavyera devinin oyuna başlama biçimindeki bir zaafı kullanarak Almanya Ligi'nde 2-2'lik değerli bir beraberlik elde etti.

Almanya Ligi tarihinin en hızlı golünün sahibi Robin Fellhauer, takımının Bayern Münih'in başlama vuruşunu uygulama şeklini incelediğini açıkladı. Zira Bavyera ekibi, topu kalecisi Manuel Neuer'e göndermeyi alışkanlık haline getirmişti; Neuer de topu ileriye yolluyordu.

2025 yazında Elversberg'den 700 bin euro karşılığında Augsburg'a katılan Fellhauer şöyle konuştu: "Maçtan önce Bayern'in taktiğini açıkça konuştuk. Benim görevim Alphonso Davies'i geçmek ve Neuer'in topa hâkim olmasını engellemek için üzerine baskı yapmaktı."

Alman "Bild" gazetesine şunları ekledi: "Davies'i nispeten kolay geçtim, ardından topun Neuer'in önünde beklenmedik şekilde sektiğini fark ettim ve ona doğru atılıp mümkün olan en yakın noktadan baskı yaptım."

Sonuç, kimsenin beklemediği kadar hızlı geldi; maçın başlamasıyla Harry Kane topu Neuer'e gönderdi, ancak Alman kaleci topun sekişini yanlış hesapladı. Fellhauer önünde beliren fırsatı değerlendirerek topu boş filelere gönderdi ve Augsburg'a yalnızca 8,4 saniyede tarihi bir üstünlük kazandırdı.

Neuer, Bayern'in uzun süredir bu yönteme başvurduğunu gizlemedi ve "Bild" gazetesine şöyle açıkladı: "Bu, klasik strateji; uzun zamandır bunu uyguluyoruz." Ancak deneyimli kalecinin yaptığı hata, teknik ekibi önümüzdeki maçlarda bu yöntemi sürdürmenin yararını yeniden gözden geçirmeye itebilir.

Bu golle Fellhauer, Almanya Ligi tarihinin en hızlı golüne ait önceki rekoru kırdı. Müsabaka kayıtlarında yer alan verilere göre 9 saniyede gol kaydeden Karim Bellarabi ile yine 9 saniyede gol atan Kevin Volland'ı geride bıraktı. Oyuncu, tarihi başarısının ardından iki yıldızdan tebrik mesajı aldı.

Augsburg'un Bayern karşısındaki sürprizleri de bu maçla başlamadı; 2018-2019 sezonunda takım, Leon Goretzka'nın kendi kalesine attığı kendi kendine golle 12. saniyede öne geçmiş, ardından sonraki karşılaşmalarda da sürprizlerini sürdürmüştü.

Augsburg'un gücü erken golle sınırlı kalmadı; takım, savunma organizasyonuna ve kontratakta hızlı çıkışlara dayanarak Bayern Münih'in ataklarına direnmeyi başardı ve bitiş düdüğüne kadar olumlu bir sonuçla ayrılma şansını korudu.

Teknik direktör Manuel Baum, oyuncularının performansını övdü ve beraberliğin, hem maça başlayan hem de sonradan oyuna giren futbolcuların ortaya koyduğu üstün bir kolektif çalışmanın meyvesi olduğunu vurguladı.

Baum, "Maça kim başladı ya da kim sonradan girdi, fark etmeksizin harika bir takım performansıydı. Bu yüzden bugün herhangi bir oyuncuyu ayrıca anmak doğru olmaz. Oyuncularımla ve sahadaki herkesle çok gurur duyuyorum" dedi.

Augsburg'un planı Bayern'i şaşırtmakta başarılı olsa da, Bavyera ekibi beraberliği getiren iki golde sorumluluğun bir kısmını üstleniyor; zira rakibine maça dönme fırsatı veren hatalar yaptılar.



