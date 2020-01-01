Terim'den Melo'ya 'geçmiş olsun' mesajı

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, ayak bileğinden sakatlanan sarı-kırmızılı takımın eski futbolcusu Felipe Melo için "geçmiş olsun" mesajı pay

Fatih Terim, 2011-2013 yıllarında 'da teknik direktörlüğünü üstlendiği Brezilyalı futbolcuyu unutmadı.



Deneyimli teknik adam, Instagram hesabından yaptığı açıklamada, "Sen güçlü bir evlatsın ve bunu da aşacaksın." ifadesini kullandı.



Öte yandan Fatih Terim'in yanı sıra Galatasaray Kulübü de 37 yaşındaki futbolcu için "geçmiş olsun" mesajı yayımladı. Sarı-kırmızılı kulübün Twitter hesabında, "Geçmiş olsun Pitbull. Sen çok güçlüsün. Bir an evvel sahalara dönmen dileğiyle." denildi.



Kariyerini ülkesinin Palmeiras takımında sürdüren Melo, Vasco da Gama ile yapılan maçta rakibiyle girdiği ikili mücadelede sol ayak bileğinden sakatlandı.



Felipe Melo, 2011-2015 yıllarında formasını giydiği Galatasaray'da 3 Süper Lig, 2 Kupası ve 3 Türkiye Süper Kupa şampiyonlukları yaşadı.