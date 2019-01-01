Terim yönetiminde Avrupa'da 78. maç
UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 6. ve son hafta maçında Fransa'nın Paris Saint-Germain (PSG) ekibine konuk olacak Galatasaray, teknik direktör Fatih Terim yönetiminde Avrupa arenasındaki 78. mücadelesine çıkacak.
Sarı-kırmızılı takımla önemli başarılara imza atan Terim, Avrupa kupalarındaki tecrübesiyle dikkati çekiyor.
Galatasaray, Fatih Terim yönetiminde Avrupa kupalarında bugüne dek 77 karşılaşmaya çıktı. Sarı-kırmızılı takım, 66 yaşındaki teknik adam yönetimindeki bu karşılaşmaların 30'unu kazanırken, 17'sinde berabere kaldı, 30'unu ise kaybetti.
Sarı-kırmızılı takım, Terim yönetimindeki Avrupa kupası maçlarında 104 gol atarken, kalesinde ise 111 gol gördü.
Galatasaray'ın Avrupa kupalarında Fatih Terim yönetimindeki performansı şöyle:
|ORGANİZASYON
|OYNANAN MAÇ
|GALİBİYET
|BERABERLİK
|MAĞLUBİYET
|UEFA Şampiyonlar Ligi
|52
|14
|11
|27
|UEFA Şampiyonlar Ligi Elemeleri
|8
|8
|0
|0
|UEFA Kupası
|13
|5
|6
|2
|Kupa Galipleri Kupası
|4
|3
|0
|1
|TOPLAM
|77
|30
|17
|30
Şampiyonlar Ligi'nde 53. maç
Galatasaray, Fatih Terim idaresinde 52. UEFA Şampiyonlar Ligi maçını oynayacak.
Sarı-kırmızılı takım, Terim yönetiminde geride kalan 51 Şampiyonlar Ligi mücadelesinde 14 kez kazanırken, 10 kez berabere kaldı, 27 kez de mağlup oldu.
UEFA Kupası'nda şampiyonluk, Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final
Sarı-kırmızılı takım, Fatih Terim yönetiminde Avrupa kupalarında önemli başarılara imza attı.
Galatasaray, Fatih Terim ile 1999-2000 sezonunda finalde Arsenal'i geçerek UEFA Kupası şampiyonluğuna ulaştı ve Avrupa'daki ilk kupasını kazandı.
Tecrübeli teknik adam idaresinde 2012-2013 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi'nde de başarılı bir performans ortaya koyan sarı-kırmızılılar, çeyrek final oynama başarısı gösterdi.
Sarı-kırmızılı takım, Terim ile Avrupa kupalarında Real Madrid, Juventus, Manchester United, Paris Saint-Germain, Milan ve Borussia Dortmund gibi önemli ekipler karşısında zafer yaşadı.