Terim yönetiminde Avrupa'da 78. maç

Galatasaray, Fatih Terim idaresinde Avrupa kupalarında oynadığı 76 karşılaşmada 30 galibiyet, 17 beraberlik ve 30 yenilgi yaşadı.

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 6. ve son hafta maçında 'nın (PSG) ekibine konuk olacak , teknik direktör Fatih Terim yönetiminde Avrupa arenasındaki 78. mücadelesine çıkacak.

Sarı-kırmızılı takımla önemli başarılara imza atan Terim, Avrupa kupalarındaki tecrübesiyle dikkati çekiyor.

Galatasaray, Fatih Terim yönetiminde Avrupa kupalarında bugüne dek 77 karşılaşmaya çıktı. Sarı-kırmızılı takım, 66 yaşındaki teknik adam yönetimindeki bu karşılaşmaların 30'unu kazanırken, 17'sinde berabere kaldı, 30'unu ise kaybetti.

Sarı-kırmızılı takım, Terim yönetimindeki Avrupa kupası maçlarında 104 gol atarken, kalesinde ise 111 gol gördü.

Galatasaray'ın Avrupa kupalarında Fatih Terim yönetimindeki performansı şöyle:

ORGANİZASYON OYNANAN MAÇ GALİBİYET BERABERLİK MAĞLUBİYET UEFA Şampiyonlar Ligi 52 14 11 27 UEFA Şampiyonlar Ligi Elemeleri 8 8 0 0 UEFA Kupası 13 5 6 2 Kupa Galipleri Kupası 4 3 0 1 TOPLAM 77 30 17 30

Şampiyonlar Ligi'nde 53. maç

Galatasaray, Fatih Terim idaresinde 52. UEFA Şampiyonlar Ligi maçını oynayacak.

Sarı-kırmızılı takım, Terim yönetiminde geride kalan 51 Şampiyonlar Ligi mücadelesinde 14 kez kazanırken, 10 kez berabere kaldı, 27 kez de mağlup oldu.

UEFA Kupası'nda şampiyonluk, Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final

Sarı-kırmızılı takım, Fatih Terim yönetiminde Avrupa kupalarında önemli başarılara imza attı.

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Galatasaray, Fatih Terim ile 1999-2000 sezonunda finalde 'i geçerek UEFA Kupası şampiyonluğuna ulaştı ve Avrupa'daki ilk kupasını kazandı.

Tecrübeli teknik adam idaresinde 2012-2013 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi'nde de başarılı bir performans ortaya koyan sarı-kırmızılılar, çeyrek final oynama başarısı gösterdi.

Sarı-kırmızılı takım, Terim ile Avrupa kupalarında , , , Paris Saint-Germain, ve gibi önemli ekipler karşısında zafer yaşadı.