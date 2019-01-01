Terim yönetiminde Avrupa'da 77. maç
UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu beşinci maçında Belçika'nın Club Brugge takımını konuk edecek Galatasaray, teknik direktör Fatih Terim yönetiminde Avrupa arenasındaki 77. mücadelesine çıkacak.
Sarı-kırmızılı takımla önemli başarılara imza atan Terim, Avrupa kupalarındaki tecrübesiyle dikkati çekiyor.
Galatasaray, Fatih Terim idaresinde Avrupa kupalarında bugüne dek 76 karşılaşmaya çıktı. Sarı-kırmızılı takım, 66 yaşındaki teknik adam yönetimindeki bu karşılaşmaların 30'unu kazanırken, 16'sında berabere kaldı, 30'unu ise kaybetti.
Sarı-kırmızılı takım, Terim yönetimindeki Avrupa kupası maçlarında 103 gol atarken, kalesinde ise 110 gol gördü.
Galatasaray'ın Avrupa kupalarında Fatih Terim idaresindeki performansı şöyle:
|ORGANİZASYON
|OYNANAN MAÇ
|GALİBİYET
|BERABERLİK
|MAĞLUBİYET
|UEFA Şampiyonlar Ligi
|51
|14
|10
|27
|UEFA Şampiyonlar Ligi Elemeleri
|8
|8
|0
|0
|UEFA Kupası
|13
|5
|6
|2
|Kupa Galipleri Kupası
|4
|3
|0
|1
|TOPLAM
|76
|30
|16
|30
Şampiyonlar Ligi'nde 52. maç
Galatasaray, Fatih Terim idaresinde yarın 52. UEFA Şampiyonlar Ligi maçını oynayacak.
Sarı-kırmızılı takım, Terim yönetiminde geride kalan 51 Şampiyonlar Ligi mücadelesinde 14 kez kazanırken, 10 kez berabere kaldı, 27 kez de mağlup oldu.
UEFA Kupası'nda şampiyonluk, Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final
Sarı-kırmızılı takım, Fatih Terim yönetiminde Avrupa kupalarında önemli başarılara imza attı.
Galatasaray, Fatih Terim ile 1999-2000 sezonunda finalde Arsenal'i geçerek UEFA Kupası şampiyonluğuna ulaştı ve Avrupa'daki ilk kupasını kazandı.
Tecrübeli teknik adam idaresinde 2012-2013 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi'nde de başarılı bir performans ortaya koyan sarı-kırmızılılar, çeyrek final oynama başarısı gösterdi.
Sarı-kırmızılı takım, Terim ile Avrupa kupalarında Real Madrid, Juventus, Manchester United, Paris Saint-Germain, Milan ve Borussia Dortmund gibi önemli ekipler karşısında zafer yaşadı.