Ter Stegen kupa finalinde takımını yalnız bırakacak

Barcelona'nın 25 Mayıs Cumartesi günü Valencia ile oynayacağı kupa finalinde Ter Stegen sakatlık sebebiyle takımını yalnız bırakacak.

'da Kral Kupası'nda ile oynacakları final mücadelesi öncesinde sakatlık şoku yaşanıyor.

Katalan ekibinin başarılı file bekçisi Marc- Andre Ter Stegen dizinden geçirdiği sakatlık sebebiyle final maçı kadrosunda yer alamayacak.

Barcelona'nın bu sezonki son resmi maçı olması özelliğine de taşıyan maçta, Hollandalı kaleci Jasper Cillessen'in kaleyi koruyacak.

Alman kaleci, bu sezon 23 maçta Barcelona kalesini korudu ve bu maçların 23'ünde kalesini gole kapattı.