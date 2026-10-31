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AFC Ajax v Atalanta BC - UEFA Conference League 2026/27 League Phase MD2Getty Images Sport
Çeviri:

Ter Stegen'in takım arkadaşından itiraf: Ona bir yumruk atmak istiyorum!

M. ter Stegen
Арокодаре
Barcelona
Ajax
Eredivisie
Almanya
İspanya
Hollanda

Ter Stegen'in geçtiğimiz yaz Barcelona'dan ayrılması, kiralık olarak Hollanda ekibi Ajax'a katılan Alman kalecinin kariyerinde yeni bir sayfa açtı.

Juan Garcia ile yaşadığı rekabetin yanı sıra son sezonlarda çektiği fiziksel sorunlar, durumunu daha da zorlaştırmış ve onu ayrılma kararı alıp yeni bir deneyim yaşamaya itmişti.

Zamanla Ter Stegen, Ajax ile en iyi seviyesine kavuşmaya başladı; ayrıca soyunma odasına da mükemmel bir şekilde uyum sağlamayı başardı. Burada büyük bir saygı görüyor, hatta takım arkadaşlarının övgüsünü topluyor.

Bu bağlamda, takım arkadaşlarından forvet Tolu Arokodare, Barcelona'nın eski kalecisinin seviyesi hakkında Belçika medya kuruluşu Het Laatste Nieuws'e yaptığı açıklamalarda konuştu.

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AJX

AJX

Sport gazetesi, Tolu Arokodare'nin açıklamalarını yayınladı. Arokodare, Alman kaleciye duyduğu hayranlığı gizlemedi; ancak antrenmanlarda onunla karşı karşıya gelmenin bazen can sıkıcı bir deneyime dönüşebildiğini de itiraf etti.

Oyuncu gülerek şunları söyledi: "Ter Stegen antrenmanlarda çileden çıkarıyor beni. Bu kadar çok topu kurtarmaya devam ettiğini görünce bazen çok sinir bozucu oluyor. Ona bir yumruk atasın geliyor."

Nijeryalı oyuncu, en çok hayranlık duyduğu futbolculardan biri olan Julian Brandt'ı da övdü.

Arokodare, "Maçlarda son derece olağanüstü bir oyuncu. Seni konuşamaz hale getiriyor. Topu tek dokunuşla ne zaman oynayacağını, toptan uzakta ne zaman harekete geçeceğini tam olarak biliyor." dedi.

Arokodare, teknik direktör Michel'den de söz etmeyi ihmal etmedi ve ona büyük bir minnettarlık duyduğunu belirterek şöyle konuştu: "Onu seviyorum, buradaki her şeyi seviyorum."

Sözlerini şöyle tamamladı: "Ajax adeta bir cennet gibi. Antrenman tesisleri en üst seviyede, stat harika, taraftarlar muhteşem; ayrıca oyun tarzını da seviyorum."

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