Bir basın raporu bugün çarşamba günü, Hollanda ekibi Ajax'ın, Alman kaleci ter Stegen'in ardından Barcelona'nın kadrosundan yeni bir oyuncuyu transfer etme konusunda anlaşmaya vardığını bildirdi.

Alman milli kaleci Marc-André ter Stegen, zorlu bir sezonun ardından asli kaleci konumunu geri kazanmayı amaçlayan bir adımla, Barcelona'dan bir sezonluğuna 30 Haziran 2027'ye kadar kiralık olarak resmen Hollanda ekibi Ajax Amsterdam'ın kadrosuna katıldı.

"Mundo Deportivo" gazetesi bugün çarşamba günü, Barcelona oyuncusu Jofre Torrents'in Ajax'a transferi konusunda Barcelona ile Hollanda kulübü arasında anlaşma sağlandığını bildirdi.

Transferin resmen açıklanmasından önce detaylara son rötuşlar yapılıyor.

Transfer kiralık değil, kalıcı olacak; ancak Barcelona geri satın alma hakkını ve gelecekteki herhangi bir satıştan %50 pay hakkını elinde tutacak. Transferin bedeli 5 milyon euroya ulaşabilir.

Ajax, geçen sezonun sonunda Barcelona'nın genç oyuncusunu kiralamaya ilgi göstermişti; Barcelona ise oyuncunun geçen sezon zaten ilk takımla forma giymiş olması, ancak mevkiinde şiddetli bir rekabetle karşılaşması nedeniyle bu ihtimali cazip bulmuştu.

Ajax'a kiralık gitmek, becerilerini geliştirmeye devam etmesi için onun adına ideal senaryo olarak değerlendirilmişti; ancak sonuçta oyuncu Ajax'a kalıcı olarak transfer olacak, fakat Katalan kulübü onun geleceği üzerinde tasarruf hakkını elinde tutacak.

Jofre, geçtiğimiz hafta Flick yönetimindeki Barcelona'nın Birmingham'a karşı oynadığı hazırlık maçına, Balde'nin sakatlığı nedeniyle sol bek mevkiinde başlamıştı; Gerard Martín ise stoper mevkiinde oynamıştı.

Cancelo'nun gelişinin yaklaşmasıyla birlikte, ilk takımda oynama şansı bulması pek olası görünmüyor; öte yandan B takımı ise onun için oldukça kolay görünüyor.

Geçen sezon, Kore ve Japonya'daki sezon öncesi turnenin öne çıkan yıldızlarından biri olmuş, ardından La Liga'da ilk kez ilk hafta Mallorca'ya karşı forma giymişti.