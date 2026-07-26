Marc-André ter Stegen'in Ajax'a transferi yeniden çok daha karmaşık bir hale geldi. Marca'dan transfer uzmanı Matteo Moretto'nun aktardığına göre, cuma günü neredeyse tamamlanmış bir anlaşmadan söz edilirken, görüşmeler son saatlerde yeniden tıkandı.

Cuma günü, FC Barcelona kalecisinin Amsterdam'a transferinin önünde artık hiçbir engel kalmamış gibi görünüyordu. Ter Stegen'in Ajax'a ayrılığı neredeyse tamamlanmıştı, Barça da transfere yeşil ışık yakmıştı ve Hollanda'ya bir yolculuk yalnızca an meselesi gibi duruyordu.

Ancak Moretto'nun açıkladığına göre, bu süreçte tablo tamamen değişti. İlk başta bir formalite gibi görünen durum, İspanya transfer piyasasının "yazın en büyük transfer dizilerinden biri" haline gelen bir dosyada yeni bir engele dönüştü.

Başlangıçta sorun ağırlıklı olarak mali açıdaydı, ancak artık Alman kalecinin maaşının paylaşımı konusunda da bir görüş ayrılığı ortaya çıktı. Bu nedenle görüşmeler yeniden çıkmaza girdi.

Barcelona, finansal fair play kuralları nedeniyle daha fazla taviz vermek istemiyor. Katalan kulübü tutumunda ısrar ederken, bu da Ajax'ın görüşmeleri ileri taşıması için fazla alan bırakmıyor.

Ajax da şu anda Ter Stegen transferini yine de sonuçlandırmak için ekstra adım atabilecek durumda değil. Bu nedenle transfer bir kez daha tamamen tıkanmış durumda ve hızlı bir ilerleme şimdilik ufukta görünmüyor.

Yine de önümüzdeki günlerde yeniden netlik kazanması bekleniyor. Her iki kulübün de transferi sonuçlandırmak için hâlâ bir uzlaşının mümkün olup olmadığını belirlemesi gerekecek.

Şimdilik Ter Stegen Barcelona'da kalıyor. Alman kaleci, Ajax ile Barça'nın kalan pürüzleri giderip gideremeyeceğini bekliyor; böylece Johan Cruijff ArenA'ya kiralık transferin gerçeğe dönüşüp dönüşmeyeceği belli olacak.