Alman kaleci Marc André ter Stegen'in kiralık transferi sağlam adımlarla ilerliyor ve oyuncunun Barcelona'nın yeni sezon hazırlık kampına katılması pek olası görünmüyor.

Barcelona, Alman kalecisinin Ajax'a kiralanmasının ayrıntılarına şu anda son rötuşları yapıyor ve transferin önümüzdeki birkaç gün içinde resmen açıklanması bekleniyor.

"Mundo Deportivo" gazetesinin geçtiğimiz çarşamba günü aktardığına göre, ter Stegen Katalan kulübünün sunduğu karşılık teklifine olumlu bakıyor ve tüm işaretler tüm tarafları memnun edecek bir anlaşmaya varılmasının yaklaştığını teyit ediyor.

Görüşmelerdeki iyimserlik ve olumlu gelişmeler ışığında, 34 yaşındaki kalecinin pazartesi sabahı Barcelona kafilesiyle birlikte İngiltere Futbol Federasyonu'na bağlı Birmingham'daki St. George's Park merkezine gitmesi ihtimal dışı görünüyor. Takım, hazırlık kampını burada 3 Ağustos'a kadar sürdürecek.

Masadaki anlaşmaya göre Ajax, ter Stegen'in maaşının yüzde 10'undan fazlasını üstlenmeyecek. Teknik direktör Michel Sánchez ismen talep ettiği oyuncu, Barcelona ile 2028 yılına kadar giderek artan bir maaşla sözleşmeli olmasına rağmen, kulübün La Liga'da mali fair play kapsamındaki 1-1 kuralıyla hareket edememesi nedeniyle yeni oyuncuları kaydedebilmesine yardımcı olmak için geçtiğimiz sezonlarda alacaklarının bir kısmını ertelemeyi kabul etmişti.

Transferin 31 Temmuz'dan önce tamamlanması halinde ter Stegen, UEFA Konferans Ligi üçüncü ön eleme turu kadrosuna kaydedilebilecek. Ajax, geçtiğimiz perşembe günü Sırp ekibi Vojvodina Novi Sad'ı ilk maçta 4-1 mağlup ederek bir sonraki tura bir adım yaklaşmış durumda. Rövanş maçı önümüzdeki perşembe oynanacak; galip gelen tarafın ise İrlanda ekibi Shelbourne ile Estonya ekibi Nõmme Kalju arasındaki eşleşmenin galibiyle karşılaşması bekleniyor.

Ajax, Hollanda Ligi'ndeki mücadelesine 9 Ağustos Pazar günü deplasmanda Zwolle ile oynayacağı maçla başlayacak.