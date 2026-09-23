Ter Stegen, Hollanda - Almanya maçından bir gün önce özür diledi

Marc-André ter Stegen, Uluslar Ligi'nde Hollanda - Almanya maçından bir gün önce Manuel Neuer'den özür diledi. Ajax kalecisinin selefi kısa süre önce baba oldu, ancak Ter Stegen'den henüz bir mesaj almadı.

BILD'in çarşamba günü bir medya etkinliğinde aktardığına göre Ter Stegen, "Manuel kısa süre önce ikinci kez baba oldu, bu yüzden onu tebrik etmem de gerekiyor. Bunu henüz yapmadım. Özür dilerim!" dedi.

Ter Stegen, bu yıl daha önce en son Neuer ile konuştu. Alman kaleci, "Kısa bir tatilde birbirimizi gördük. Ama bu Dünya Kupası'ndan önceydi, yani üzerinden biraz zaman geçti" diyerek durumu netleştirdi. Tecrübeli file bekçisinin Hollanda'ya karşı maça ilk 11'de başlaması bekleniyor.

Ter Stegen, artık kırk yaşında olan Neuer için, "Onun sağlıklı olması ve hâlâ oynayabilmesi elbette harika bir şey. Bunu ona ben de diliyorum. Manuel, Alman futbolunun bir efsanesi" sözleriyle övgü dolu ifadeler kullandı.

Neuer, Almanya açısından dramatik geçen Dünya Kupası'nın ardından milli takımı bıraktı. Dört kez dünya şampiyonu olan ekip, son 16 turunda Paraguay'a penaltılarla elendi.

2012'den bu yana 44 kez milli olan Ter Stegen, yeni teknik direktör Jürgen Klopp'un bir numaralı tercihi. Ajax kalecisi, 2025'ten bu yana ilk kez milli takımda süre alacak.