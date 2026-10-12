Matthäus, Sky90'da 23 yaşındaki kaleci için, "Şu ana kadar hem sahada hem de saha dışında, Bayern Münih'te ve milli takımda harika bir görüntü çiziyor. Futbol oynama biçimi, topları büyük bir kolaylıkla kesmesi... Bunların hepsi biraz Manuel Neuer'i andırıyor" dedi.

Matthäus (65), "Topu oynarken ve oyuna sokarken sergilediği sakinlik açısından Ter Stegen'den bile daha iyi. Urbig, topla oynarken çok daha isabetli, çok daha net ve hareketlerinde daha rahat. Üstelik bunu bu genç yaşta yapıyor. Bu yüzden bana genç Manuel Neuer'i hatırlattığını söyledim" diye devam etti.

Urbig, Bayern Münih'te (henüz) Neuer'in arkasındaki ikinci kaleci. Neuer, cumartesi günü Augsburg'da oynanan maçta (2-2) akılalmaz bir hata yapmıştı. Münih ekibinin salı günü Viking Stavanger deplasmanında oynayacağı Şampiyonlar Ligi maçında (21.00/Prime Video), oyuncunun yükünü yönetmek amacıyla daha önce Köln'de forma giyen Urbig'in kaleye geçmesi bekleniyor. Bu, onun bu sezonki üçüncü maçı olacak.

Matthäus, "Şu anda hâlâ Manuel Neuer'den öğreniyor. Bir noktada da onun yerini alacak; bu sezon içinde mi olur, yoksa en geç bu sezonun ardından mı, göreceğiz" dedi. Urbig'in "bu sezon daha çok forma şansı bulacağına" inandığını belirten Matthäus, "2028 turnuvası göz önüne alındığında Urbig, her iki takımda da bir numara olmak için gereken tüm özelliklere sahip" diye konuştu.