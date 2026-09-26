Jürgen Klopp, Marc ter Stegen hakkındaki dürüst görüşünü paylaştı. Almanya Milli Takımı Teknik Direktörü, Ajax kalecisinin perşembe günü Hollanda'ya karşı oynanan maçta (1-1) geriden oyun kurulumunda birkaç talihsiz an yaşadığını kabul etti, ancak Klopp'a göre bu durum onun performansından hiçbir şey eksiltmiyor.

Klopp cumartesi günü basın toplantısında, “Marc'ın eleştirel şekilde değerlendirildiğini duydum ve bu beni biraz şaşırttı” dedi. “Harika kurtarışlar yaptı. Evet, birkaç kez yanlış pas verdiği doğru, ama böyle şeyler olur.”

Klopp ayrıca Ter Stegen'in Hollanda karşısında Almanya'yı birkaç kez ayakta tuttuğuna dikkat çekti. Eski Borussia Dortmund ve Liverpool teknik direktörü, “Ona karşı yüzde 0,0 eleştirelim yok. Performansından çok memnunum” diyerek görüşünü net şekilde ortaya koydu.

Buna rağmen Ter Stegen, pazar günü Yunanistan'a karşı kalede olmayacak. Alexander Nübel'e (Besiktas) Klopp tarafından bir şans veriliyor, ancak teknik direktör bu tercihin Ter Stegen'in Hollanda karşısındaki performansıyla hiçbir ilgisi olmadığını vurguladı. “Alex yarın oynayacak, ama bu Marc'ın ortaya koyduğu şey yüzünden değil.”

Klopp'a göre Nübel bu fırsatı basitçe hak etti. Teknik adam, FC Augsburg'dan Finn Dahmen'i de kadrosuna dahil ederken, “Buradaki üç kaleci de olağanüstü bir izlenim bırakıyor. Umarım Alex bunun tadını çıkarır ve yarın ideal olarak kalemizi gole kapatır” ifadelerini kullandı.

Ter Stegen için Hollanda maçı, sakatlıkların kendisini uzun süre zorladığı bir dönemin ardından Almanya Milli Takımı'na dönüşü anlamına geliyordu. Kaleci, dönüşü öncesinde Die Mannschaft'a geri dönmenin kendisi için ne kadar anlam ifade ettiğini de dile getirmişti.

Ter Stegen daha önce Sky Sport'a yaptığı açıklamada, “Burada yeniden olmak benim için her zaman özel, özellikle de işlerin kafamdaki gibi gitmediği bir dönemin ardından” demişti. “Vücudunuz sizi yarı yolda bıraktığında, sonunda yeniden burada durabildiğinizde bunun değerini çok daha fazla anlıyorsunuz.”