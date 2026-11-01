Hollandalı teknik direktör Erik ten Hag, eski oyuncusu Cristiano Ronaldo'ya yeni eleştiriler yöneltti.

Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'ın kaptanı Ronaldo, 2022 yılında Manchester United'da kısa bir süre Ten Hag ile birlikte çalıştı ancak Portekizli "Don" o dönemde Hollandalı teknik direktörünü ikna etmeyi başaramadı.

ESPN ağı, Ten Hag'ın "Günaydın, Hollanda Ligi" programına yaptığı açıklamaları yayımladı.

Ten Hag şunları söyledi: "Her büyük takım, bir numaralı yıldızını bağrına basmalı, ancak bir numaralı yıldız da takımın çıkarı için fedakarlık yapmalı. Ronaldo ile yaşanan sorun basitçe buydu."

Twente kulübünün mevcut teknik direktörü sözlerine şöyle devam etti: "Benim tarafımdan herhangi bir yanlış anlaşılma olmasını istemem, kendisi elbette harika bir oyuncu ve dünya futbolunun büyüklerinin arasında yer alıyor."

Ten Hag şu ifadeleri kullandı: "Ancak gerçek şu ki, son yedi ya da sekiz yıldır artık istenen seviyeyi ortaya koyamıyor. Juventus'tan ayrılışından bu yana iş basitçe bitti."

Ten Hag, Real Madrid'in Ronaldo'dan doğru zamanda yola çıkarak doğru kararı verdiği görüşünde. Oyuncu 2018 yılında Santiago Bernabeu kalesinden ayrılarak Juventus'a geçti.

Ten Hag şöyle açıkladı: "Bu da Real Madrid'in büyük yeteneklerinden biri. Bir oyuncunun seviyesinin ne zaman düşmeye başladığını fark ediyorlar ve dış dünyanın gözünde hâlâ zirvedeyken, oysa gerçekte artık istenen performansı ortaya koyamazken ondan yola çıkıyorlar."

O dönem 37 yaşında olan Ronaldo, Ten Hag yönetiminde 16 maçta 3 gol kaydetti.

Ten Hag sözlerine şöyle devam etti: "Ronaldo artık kendini zorluğa katlanmaya, her gün elindeki her şeyi vermeye ve en iyi fiziksel forma ulaşmak için çalışmaya mecbur edemiyordu. Premier Lig'de fiziksel olarak hazır değilsen hiçbir şansın olmaz."

Ten Hag, Portekizli yıldızla durumu hakkında konuştuğunu açıklayarak şunları söyledi: "Onu gerçekle yüzleştiriyor ve mantıklı, ikna edici gerekçeler sunuyorsun, o zaman konu tamamen netleşiyor."

Spor yorumcusu Hans Kraay, o görüşmeler sırasında Ronaldo'nun tepkisini hayal ederek şöyle sordu: "O zaman sana aklını kaçırmışsın mı diyordu?"

Ancak Ten Hag bunu reddederek şöyle dedi: "Hayır, kesinlikle öyle bir şey söylemedi. Kanıtlar son derece açıktı. Günümüzde futbolda her şey takibe ve kayda tabi tutuluyor."

Ten Hag, Ronaldo'yu üst düzey bir oyuncu olarak gördüğünü yeniden vurgulamaya özen gösterdi.

Şöyle dedi: "UEFA Şampiyonlar Ligi'ni 5 kez kazandı ve bu muazzam sayıda gol attı. Futbola çok şey kattı. Onu izlemekten hepimiz keyif aldık, ben de. Ancak o dönemde takımın ve kulübün çıkarına olacak kararlar almam gerekiyordu."

Ten Hag'a, Ronaldo çapında bir yıldızı yedek kulübesine oturtmanın, hatta kimi zaman takım kadrosundan çıkarmanın zor olup olmadığı soruldu.

Şöyle yanıt verdi: "Hiç kimse bir kulüpten ya da bir ülkeden daha büyük değildir. Cristiano Ronaldo bunun bir istisnası değil, Lionel Messi de öyle. Sonunda her zaman takımın çıkarı ön planda gelir."