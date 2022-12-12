Ten Hag, Marcus Rashford'ın Kylian Mbappe'ye benzediğini düşünüyor

Manchester United menajeri Erik ten Hag, Marcus Rashford'ı Fransa'nın yıldızı Kylian Mbappe'ye benzetti.

Mbappe ve Rashford, Katar'da performansıyla göz doldurdu

Kylian Mbappe ikinci Dünya Kupası'nı kazanabilir

Manchester United yıldızı ise eve dönüyor

NE OLDU? İngiltere, 2022 Dünya Kupası çeyrek finalinde Fransa'ya elenerek turnuvaya veda etti. Ancak ortaya koydukları çabayla göz doldurdular. Özellikle Marcus Rashford, 2022 Dünya Kupası'nda ardında 3 gol bıraktı. Erik ten Hag oyuncusunu övdü.

NE SÖYLENDİ? Erik ten Hag şunları söyledi: "Bu büyük potansiyeli ilk andan itibaren fark ettim. Şimdi potansiyelini ortaya çıkarıyor. İnanıyorum ki Marcus, savunma hattının arkasındayken dünyada ondan daha iyi bir oyuncu yok. Kylian Mbappe gibi bir oyuncu. Topa sahip olmadığı anlarda da çok gelişti."

BÜYÜK RESİM: İronik bir şekilde Rashford gelecekte Kylian Mbappe ile oynayabilir. PSG Başkanı Nasser Al-Khelaifi geçenlerde şu açıklamayı yaptı: "Serbest kalacak harika bir oyuncu. Rashford'a bedelsiz sahip olmak için her kulüp yarışır."

ÜÇ FOTOĞRAFTA HİKAYE:

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RASHFORD İÇİN SIRADA NE VAR? Bu övgüler arasında Marcus Rashford'ın Old Trafford'da yeni bir sözleşme imzalayıp imzalamayacağı belirsizliğini koruyor.