Barcelona, Hollanda ekibi Twente'nin stoperi Ruud Nijstad'ın transferini tamamlama yolunda yeni bir engelle karşılaştı.

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Haberi duyuran Sport gazetesine göre Twente, Katalan kulübünün sportif yönetiminin büyük beğeni duyduğu Nijstad'ın ayrılmasına izin vermiyor.

Hollanda'daki Twente Insite sitesinin aktardığına göre, kulübün sportif direktörü Erik ten Hag, takımın temel iskeletini sezon sonuna kadar hiçbir değişiklik yapmadan korumak istiyor.

Site, bu konuda net bir talimat bulunduğunu belirtti: "Takımın ilk 18 oyuncusundan hiçbirinin kış transfer döneminde ayrılmasına izin verilmeyecek."

Bu politika, takımın en yüksek potansiyele sahip oyuncularından biri olan ve uluslararası arenada en iyi üne sahip isimleri arasında yer alan Nijstad'ın geleceğini doğrudan etkileyebilir.

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Hollanda Ligi'nde üçüncü sırada yer alan Twente, sportif açıdan mükemmel bir dönem geçiriyor ve hedeflerinden vazgeçmek istemiyor.

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Twente'nin stoperi sezon sonuna kadar elinde tutma isteği, oyuncunun kendini geliştirme planlarıyla da örtüşüyor.

Nijstad kısa süre önce, gelişimini sürdürmek, daha fazla tecrübe kazanmak ve profesyonel futbolda yerini sağlamlaştırmak için bir sezon daha kalma yönünde bilinçli bir karar verdiğini açıklamıştı.

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Hollandalı savunmacı, De Telegraaf'a verdiği röportajda Barcelona'nın kendisini transfer etmekle ilgilendiğinin farkında olduğunu da kabul etti ve ilginç bir ayrıntıyı paylaştı: Evinde, kapağında kendisinin yer aldığı bir Sport gazetesi nüshası saklıyor.

Öte yandan Nijstad, Avrupa futbolunda giderek daha fazla hayran kazanmaya devam ediyor.

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Twente'nin Avrupa Konferans Ligi'ndeki bir sonraki rakibi Freiburg'un teknik direktörü Julian Schuster, maç öncesi basın toplantısında solak stoperin yeteneklerini özellikle övdü.

Alman teknik adam, oyuncunun yeteneğini ve genç yaşına rağmen topla oynarken çözüm üretebilme becerisini takdir etti.

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Nijstad'ın oyun tarzı, geriden oyun kurma becerisi yüksek, güçlü bir kişiliğe sahip ve gelişmeye devam etmesini sağlayacak potansiyeli olan solak bir stoper arayan Barcelona'nın ihtiyaçlarıyla örtüşüyor.

Katalan kulübünün sportif yönetimi, oyuncunun istikrarlı gelişiminin piyasa değerini artırabileceğinin ve onu transfer etmek isteyen kulüplerin sayısını çoğaltabileceğinin farkında olarak, bir süredir gelişimini takip ediyor.