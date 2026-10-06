Manchester United, Premier Lig'in kendisine yönelttiği 115 ihlalden 114'üne ilişkin suçlamalara itiraz etme çabalarında yeni bir darbe aldı; zira ortaya çıkan raporlar, kulübün daha önce Avrupa Futbol Federasyonu "UEFA"ya sunduğu kanıtların, savunmasının temel eksenlerinden biriyle çelişebileceğini gösterdi.

Manchester City geçen hafta, 2009 ile 2018 yılları arasındaki döneme ilişkin 114 ihlal işlemekten suçlu bulunmuştu; Premier Lig'in kulübü, gelirlerini yaklaşık 900 milyon sterlin oranında şişirmek için "sahte" sponsorluk anlaşmaları kullanmakla suçladığı davada.

Suçlu bulunma kararına rağmen Manchester City masumiyetini savunmaya devam ediyor ve herhangi bir ihlal işlediğini reddediyor; konumunun doğruluğunu kanıtlayacak "kesin kanıtlara" sahip olduğunu vurguluyor.

Üç kişiden oluşan bağımsız bir komisyonun kulübün temyiz başvurusunu inceleyeceği, kararın ise yıl sonundan önce açıklanacağı belirtiliyor.

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Manchester City'nin savunmasının en öne çıkan eksenlerinden biri, anlaşmazlık konusu olan sponsorluk anlaşmalarının yasal olduğunu ve paranın kulübün sahiplerinden Abu Dhabi United Group for Investment "ADUG" aracılığıyla değil, Birleşik Arap Emirlikleri hükümetinden geldiğini vurgulamak.

Premier Lig düzenlemeleri, devlete ait kuruluşların kulüplere sponsor olmasına izin veriyor; bu da City'nin davadaki konumunu destekleyebilir ve kendi savunmasına göre Abu Dhabi United Group'un yasa dışı sponsorluk anlaşmalarının ardında olmadığını kanıtlayabilir.

Ancak bu savunma yeni bir darbe aldı; zira daha önceki raporlar, Manchester City'nin ana sponsoru Etihad Airways'in 2015 yılında ABD Ticaret, Ulaştırma ve Dışişleri Bakanlığı'na, Birleşik Arap Emirlikleri hükümetinin sponsorluk anlaşmalarının maliyetlerini üstlendiğine dair raporların "yalan" olduğunu bildirdiğini ortaya koydu; bu bildirim, devlete ait havayolu şirketlerine ilişkin bir soruşturma sırasında yapılmıştı.

City'nin UEFA'ya sunduğu kanıtlar

"Times" gazetesine göre, Manchester City'nin 6 yıldan fazla süre önce UEFA'ya sunduğu kanıtlar, kulübün "sahte" sponsorluk anlaşmaları suçlamalarına karşı yaptığı temyizde konumunu daha da zorlaştırabilir.

Gazete, City'nin UEFA'ya, 2012 ve 2013 yıllarında her biri 15 milyon sterlin değerinde iki ödemenin, Birleşik Arap Emirlikleri Veliaht Prensi Mahkemesi Genel Müdürü Jaber Mohamed tarafından yapıldığını bildirdiğini aktardı.

Ancak raporlar, Manchester City'nin UEFA'ya Jaber Mohamed'i Veliaht Prens Mahkemesi'ne bağlayan kanıtları bildirmediğini, yalnızca "ödemenin Abu Dhabi United Group for Investment'ın talimatıyla yapıldığını" söylemekle yetindiğini belirtiyor.

Raporlarda aktarılanlara göre, iki ödemenin, Manchester City'nin sponsor şirketlerinden biri olan ve Birleşik Arap Emirlikleri devletinin çoğunluk hissesine sahip olduğu "Etisalat" tarafından ödenmesi gerekiyordu.

Bu durum, City'nin savunmasının, suçlama konusu olan sponsorluk anlaşmalarını Birleşik Arap Emirlikleri hükümetinin finanse ettiği esasına dayandığı bir dönemde ortaya çıkıyor; bu da kulübün yıllar önce sunduğu kanıtlarda UEFA'ya bu anlatının bildirilmemiş olmasına ilişkin soru işaretleri doğuruyor.

Etihad'ın ifadesi başka bir kriz doğuruyor

Bu gelişmeler, Manchester City'nin savunmasının aldığı ilk darbe değil; nitekim daha önce Etihad Airways şirketiyle bağlantılı kanıtlar ortaya çıkmıştı.

2015 yılında, Birleşik Arap Emirlikleri hükümetine ait olan şirket, devlete ait havayolu şirketlerine ilişkin bir soruşturma sırasında ABD Ticaret, Ulaştırma ve Dışişleri Bakanlığı'na ifadeler sunarak, hükümetin sponsorluk anlaşmalarını finanse ettiği iddialarının doğruluğunu reddetmişti.

Şirket o dönem yaptığı açıklamada, devlet mülkiyetinin kuruluşundan bu yana var olduğunu ve hiçbir zaman Abu Dhabi hükümetinden mali destek almadığını belirtmiş; finansmanının, hissedarlar tarafından sağlanan sermaye ve krediler ile ticari kredilerin bir karışımından geldiğini açıklamıştı.

Şirket ayrıca, hissedar sermayesi ve kredilerin yürürlükteki herhangi bir tanıma göre mali destek sayılmadığını, aksine Abu Dhabi hükümetinin başarılı bir ticari modele yatırım yapma araçlarını temsil ettiğini eklemişti.