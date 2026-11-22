İngiltere Kadınlar Süper Ligi'nde oynanan Arsenal-West Ham United maçında endişe verici bir sahne yaşandı. Londra ekibinin oyuncularından biri hiçbir temas olmadan aniden yere yığıldı. Sağlık ekibinin müdahalesinin ardından sedyeyle sahadan çıkarılan oyuncu büyük endişeye yol açtı.

Reklam

Alman Bild gazetesinin haberine göre Arsenal forması giyen Alman futbolcu Lisa Baum, oyun kale vuruşu için durduğu sırada maçın 28. dakikasında yere yığıldı. Sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yapmak için hızla devreye girerken yaşanan sahne futbolcuları ve teknik ekibi endişelendirdi.

Baum'un saha içindeki tedavisi 5 dakikadan uzun sürdü. Ardından oksijen verilen oyuncu, sedyeyle saha dışına taşındı. Başka bir oyuncuyla hiçbir temas yaşamadan ani bir kriz geçiren Baum'un sağlık durumu merakla beklendi.

Arsenal, oyuncusunun durumuyla ilgili taraftarları rahatlatmak için hızlı davrandı. Kulüp yaptığı açıklamada Baum'un nefes darlığı yaşadığını ancak durumunun stabil olduğunu ve tedaviye iyi yanıt verdiğini duyurdu. Bu gelişme, olayın ardından oyuncunun durumuna ilişkin endişeleri hafifletti.

Arsenal teknik direktörü Renée Slegers de oyuncunun durumu hakkında konuştu. Slegers, Baum'un saha içinde nefes darlığı yaşadığını belirterek maçta yaşanan sahnenin ciddiyeti göz önüne alındığında durumunun stabil olmasının son derece rahatlatıcı bir haber olduğunu vurguladı.

Reklam Reklam

19 yaşındaki Baum, yaz döneminde yaklaşık 600 bin euro değerindeki bir transferle Alman ekibi Leipzig'den Arsenal'e katılmıştı. Londra ekibiyle 16 maça çıkan genç futbolcu, bu maçlarda 2 gol kaydetti. Baum, bu yıl Almanya A Milli Takımı formasıyla ilk uluslararası maçına da çıktı.

Gelecek maçlar EVE WSL Lig İlkbahar Serisi 14:00 ARS

Mücadele golsüz beraberlikle sona erdi. Bu sonucun ardından Londra ekibi, lig milli araya girerken İngiltere Kadınlar Süper Ligi'nde üçüncü sıradaki London City Lionesses'in 8 puan gerisinde 6. sırada yer aldı.