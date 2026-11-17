Kevin De Bruyne'yi Hollanda'ya götürmek isteyen Eindhoven ekibi PSV, oyuncunun ocakta Napoli'den ayrılmasını sağlamak için ilk resmi teklifini sundu.

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Haftalar süren söylentilerin, açıklamaların, olası ayrılığa açık kapı bırakılmasının ve Napoli camiası ile şehirle neredeyse tamamen kopuşun ardından beklenen gelişmeler yaşanmaya başladı. Kevin De Bruyne, önümüzdeki kış transfer döneminde kulübe erken veda etmeye gerçekten yaklaşabilir.

Eindhoven ekibi PSV, özellikle Belçikalı oyun kurucunun ailesinin evine yeniden yakın olma isteğinden yararlanıyor. De Bruyne, milli takımda olağanüstü performans sergilerken Napoli formasıyla hayal kırıklığı yarattı. Hollanda gazetesi Telegraaf'ın haberine göre PSV, oyuncuyu bonservisiyle transfer etmek için Başkan De Laurentiis'e ilk resmi teklifini sundu. Napoli şimdi ne yapacak?

EŞİNİN NAPOLİ İLE BAĞLARINI KOPARMASI - Son günlerde De Bruyne hakkındaki söylentileri, NINA dergisine verdiği röportajda şehirdeki aile yaşamının kalitesinden yakınan eşi Michele Lacroix alevlendirmişti:



"Manchester'da insanlar artık Kevin'e alışmıştı ve onu neredeyse fark etmiyordu. Ama Napoli'de durum farklı. Birbirimize, ne kadar erken ayrılırsak o kadar iyi olacağını söylüyoruz. Kevin keyif almıyor. Geleceği birlikte düşünüyoruz ve giderek daha sık, 'Limburg'da yaşayacağız' diyoruz (Belçika ile Hollanda sınırında, Eindhoven'a uzak olmayan bölge; editörün notu)".



Bu sözler Napoli camiasıyla ciddi bir kopuşa yol açtı. Taraftarlar hemen De Bruyne ve eşinin sosyal medya hesaplarına yönelerek ikisini sert biçimde eleştirdi ve bir an önce gitmelerini istedi.

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TEKLİF DÜŞÜK - PSV hakkındaki söylentiler de bunun ardından başladı. Hollanda ekibi, bu durumu kendi lehine çevirme fırsatını gördü. Hollanda gazetesine göre ilgiyi somutlaştıran resmi teklif son günlerde sunuldu ancak şu an için şaşırtıcı derecede düşük. Yaklaşık 2 milyon avrodan söz ediliyor. Bu tutar, Belçikalı oyuncunun mevcut sözleşmesinin normal bitişine yalnızca 6 ay kala feshedilmesi için ödenecek bir tür tazminat niteliğinde.

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NAPOLI'NİN DE BRUYNE STRATEJİSİ - De Bruyne'nin, yıllık 5,5 milyon avro artı bonuslarla Napoli kadrosunun en çok kazanan oyuncularından biri olduğu unutulmamalı. Ayrıca 10 milyon avroluk imza bonusu da kendisine ödenmiş durumda. Sözleşmede bir sezon daha otomatik uzatma opsiyonu da bulunuyor ancak kulüp şu an bunu değerlendirmiyor.

De Laurentiis, takımın sabit giderlerini azaltmaya başlamak istiyor ve ileri yaştaki oyuncuların maaşları da doğal olarak önemli bir yük oluşturuyor. Buna rağmen De Bruyne gibi bir oyuncunun ayrılmasına izin vermek şu ana kadar öncelik değildi. Çünkü Belçikalı oyuncu Massimiliano Allegri için hâlâ takımın değişmez isimlerinden biri; Napoli orta sahasında gözden çıkarılmaya daha yakın isim ise Frank Anguissa.

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SATILMAZ DEĞİL - Son sözü kaçınılmaz olarak rakamlar söyleyecek: Maaşından tasarruf edilecek olsa da 2 milyon avroluk teklif De Laurentiis için henüz cazip değil. Ancak görüşmeye açık olma ihtimali de dışlanmış değil. Daha ikna edici teklifler gelirse hiç gerçek anlamda başlamamış bir aşk hikâyesinin sona ermesi mümkün olabilir.