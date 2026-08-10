Telefon haritayı değiştiriyor! Barcelona'nın transfer piyasasındaki sihirli silahı

Alman teknik direktör Hansi Flick, mevcut yaz transfer döneminde Barcelona'nın başarısında merkezi bir rol oynuyor. Öyle ki, hedeflenen oyuncularla yaptığı kişisel telefon görüşmeleri, transferlerin Katalan kulübü lehine sonuçlanmasında belirleyici faktör haline geldi.

Katalan gazetesi "Sport"ta yayımlanan "Hansi Flick rekabetin sihirli kozu" başlıklı yazısında German Bona, "Flick'ten gelen tek bir telefon her şeyi değiştiriyor" dedi. Bona, Flick bizzat devreye girmeden önce Bayern Münih'e sadece bir adım kalmış gibi görünen İngiliz Anthony Gordon ile yaşananların, telefona cevap verdiğinde ekranda Alman teknik adamın adını gören İspanyol Rodri ile yeniden yaşanmak üzere olduğuna dikkat çekti.

Flick'in silahı açıklık ve samimiyet

Albona, Flick'in oyunculara onlardan ne istediğini ve taktik sisteminde oynayacakları rolü büyük bir titizlikle, açık ve doğrudan bir şekilde anlattığını, bunun da oyuncuların hızlıca karar vermelerini sağladığını açıkladı.

Yazar, "Deco ve ekibi ön çalışmayı yapıyor ve imzanın temelini atıyor, ancak ortada, fikirleri çok net olan biriyle konuşmak dengeleri değiştiren şey oluyor" ifadelerini kullandı.

Ayrılacaklarla da samimiyet

Flick'in rolü sadece gelenleri ikna etmekle sınırlı değil; az süre alacak oyuncularla da açık bir iletişim kurup, herkes için en iyisinin ortam değiştirmek olduğunu onlara söylemeye kadar uzanıyor.

Albona, "İşleri ifade etmedeki dostane ve doğrudan üslubuyla, Ronald Araujo gibi soyunma odasındaki önemli oyuncular durumu anladı; her ne kadar Uruguaylı oyuncu uzun süredir başka bir takımda, bu durumda Liverpool'da daha büyük bir rolü olacağını varsayıyor olsa da" dedi.

Gerçekçilikle birlikte La Masia'ya inanç

Flick'in halk futbolunun bir sevdalısı olması ve La Masia'da yapılan işi övmekten asla bıkmamasına rağmen, Albona'ya göre Flick "gösteriş yapmak ya da genç oyuncu sayısını artırmak için değil orada; yeterince oynamayacaklarını düşünürse durumun ne olduğunu onlara söyleme kapasitesine de sahip." Yazar, Deco ve sportif yönetimin Barcelona Atlètic ile ilgili her şey üzerindeki denetiminin, aylardır ortak bir dinamik yaratma gerekliliğini zaten düşünen A takım teknik direktörüne kadar ulaştığını ekledi.

Bir teknik direktörden çok daha fazlası

Bona yazısında, "Hansi Flick sadece bu görevin getirdiği tüm sorumluluklarla birlikte Barcelona kulübünün teknik direktörü değil, bundan çok daha fazlası" görüşünü savunuyor.

Şunları ekledi: "Üçüncü sezonunu tamamlamasıyla birlikte karar alma gücünü artırdı ve kulüp onun maksimum katılımından memnun."

Yazar analizini şöyle bitirdi: "Futbol kesin bir bilim değil ve rol oynayan pek çok faktör var, ancak şimdiden Flick'in projesi çok iyi görünüyor. Çünkü herkes birlikte kürek çektiğinde, sonuçlar eninde sonunda geliyor."