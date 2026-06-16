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Real Madrid CF v Atletico de Madrid - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

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Tekrarlanan Vinícius senaryosu… Polis tarafından yakalanan yeni bir şüpheli

Vinicius Junior
Atletico Madrid - Barcelona
Atletico Madrid
Barcelona
Şampiyonlar Ligi
Brezilya - Haiti
Brezilya
Haiti
Dünya Kupası
Real Madrid
Brezilya
İspanya
Haiti
ABD

Real Madrid maçlarından uzak bir olay!

İspanyol polisi, Atlético Madrid’in genç bir taraftarını, Real Madrid’in Brezilyalı forveti Vinícius Júnior’a karşı ırkçı hakaretlerde bulunmak suçlamasıyla, Riyad Air Metropolitano Stadyumu’nda Barcelona ile oynanacak maç öncesinde gözaltına aldı.

Olay, 14 Nisan'da oynanan Şampiyonlar Ligi çeyrek final maçı öncesinde meydana geldi.

İspanyol AS gazetesinin bugün aktardığına göre, olaylar bir Brezilya televizyon kanalı tarafından kaydedildi ve sosyal medyada da yaygın olarak paylaşıldı.

Aynı kaynağa göre, şüpheli genç, Atlético Madrid forması giymişti ve maçta forma giymeyen Real Madrid oyuncusuna “şempanze” ve “maymun” gibi ırkçı hakaretlerde bulundu.

Bu olayların ardından polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Dünya Kupası
Brezilya crest
Brezilya
BRA
Haiti crest
Haiti
HAI

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“Mundo Deportivo” gazetesinden alınan bilgileri doğrulayan polis kaynaklarına göre, 27 yaşındaki şüpheli, Madrid ve Valensiya’daki Ulusal Polis Teşkilatı’na bağlı istihbarat birimlerinin ortak soruşturması sayesinde yakalandı.

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