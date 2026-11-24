Barcelona'nın savunma oyuncusu Jules Kounde, antrenman başlamadan önce Katalan ekibinin oyuncularının toplandığı gruba birkaç saniye geç katıldı. Teknik direktör Hansi Flick o sırada oyuncularına talimat vermeye başlamıştı. Bu durum, yarın çarşamba günü Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak Sabah maçına hazırlanan Alman teknik adamın ve oyuncunun takım arkadaşlarının dikkatini çekti.

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Barcelona oyuncuları Flick'in talimatlarını dinlemek için sıraya girerken Fransız savunmacı gruba geç katıldı. Teknik direktörün oyuncunun o saatte gelmesinden memnun olmadığı görülürken, takım arkadaşlarından bazıları da yaşananları belirgin bir merakla izledi. Bu bilgiyi "Mundo Deportivo" gazetesi aktardı.

Barcelona ile Sabah arasındaki maç, yarın çarşamba akşamı Azerbaycan'daki Bakü Olimpiyat Stadı'nda, Şampiyonlar Ligi lig aşamasının beşinci haftası kapsamında oynanacak. Katalan ekibi, olumlu sonuçlarını sürdürmeyi ve son 16 turuna doğrudan katılımı garantilemeye bir adım daha yaklaşmayı hedefliyor.

Barcelona, 3 galibiyet ve 1 yenilgiyle topladığı 9 puanla lig aşaması sıralamasında beşinci sırada yer alıyor. Sabah ise 1 galibiyet ve 3 yenilgiyle elde ettiği 3 puanla 31. sırada bulunuyor.

Katalan ekibi Şampiyonlar Ligi macerasına Hollanda ekibi Feyenoord'u 5-1 gibi farklı bir skorla yenerek başladı, ardından deplasmanda Türk ekibi Galatasaray'ı 4-1 mağlup etti. İlk yenilgisini Paris Saint-Germain karşısında 4-2'lik skorla alan takım, dördüncü haftada Aston Villa'yı 3-0 yenerek yeniden toparlandı ve ilk 4 maçta 9 puan topladı.

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Gazete ayrıca Kounde'nin daha önce de geç kalmayla ilgili bazı sorunlar yaşadığını ve bunun geçmişte zaman zaman ilk 11'deki yerini kaybetmesine yol açtığını ekledi. Bu da son yaşanan olayı dikkat çekici kılıyor; üstelik oyuncu şu sıralar Flick'in hesaplarında büyük önem taşıyor , zira Barça'nın savunma hattı eksiklerle boğuşuyor.

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Yaşanan duruma rağmen olay antrenmanda bir soruna dönüşmedi. Kounde idmana normal şekilde katıldı, Flick de Fransız savunmacıya karşı öfkesine dair başka bir işaret vermedi.

Bu gelişme, Kounde'nin geçen pazar günü Barça'nın 3-2 kazandığı Villarreal maçının ikinci yarısında ayak bileğinden yaşadığı sakatlıktan dönüşüyle aynı zamana denk geldi.

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Hazır hale gelen ve antrenmanlara normal şekilde katılan Fransız savunmacı, Sabah karşısında ilk 11'e dönme şansına sahip. Şimdi merakla beklenen ise Flick'in onu maça ilk 11'de başlatıp başlatmayacağı.