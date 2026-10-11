Tekrarlanan bir başarı: "Maresca"nın City'si Guardiola'nın izinde

Manchester City, bu akşam Anfield'da oynanan maçta Liverpool'u 3-0 yenerek Premier Lig'in altıncı haftasında hak edilmiş bir galibiyet elde etti.

City, puanını 18'e yükselterek Premier Lig puan durumundaki liderliğini korudu. Liverpool ise 9 puanda kalarak dokuzuncu sırada yer aldı.

Stats du Foot'un verilerine göre: "City, lig sezonunun ilk altı maçında altıncı galibiyetini elde etti; bu, kulüp tarihinde 2016-2017 ve 2023-2024 sezonlarının ardından üçüncü kez yaşandı."





Teknik direktör Enzo Maresca ile yakalanan bu başlangıç, Pep Guardiola'nın gök mavili ekiple geçirdiği ilk sezonu olan 2016-2017'de yaptığına denk düşüyor. İspanyol teknik adam, aynı başarıyı (sezon açılışında 6 maçta 6 galibiyet) 2023-24'te de tekrarlamıştı.

Guardiola, geçen sezonun sonunda Manchester City'den ayrılmış, İngiliz kulübünün yönetimi de eski Chelsea teknik direktörü İtalyan Enzo Maresca'yı tercih etmişti.

Liverpool, maça ilk beş haftada iki galibiyet ve üç beraberlikle, yenilgisiz olarak girmişti.

Manchester City, 62. dakikada Ryan Gravenberch'in kırmızı kart görmesini değerlendirerek Liverpool kalesine doğru baskısını artırdı ve 65. dakikada Norveçli golcüsü Erling Haaland ile skoru açtı. Sadece üç dakika sonra Jeremy Doku ikinci golü eklerken, 78. dakikada Rayan Cherki üçlüyü tamamladı.