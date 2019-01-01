Teknik adam değişiminde Süper Lig Avrupa lideri

Geride kalan 11 haftada 7 teknik direktörle yolların ayrıldığı Süper Lig, bu alanda Avrupa'nın büyük ligleri içerisinde başı çekiyor.

Süper Lig'de 11 hafta geride kalırken 7 teknik adamla yollar ayrıldı. 3. teknik direktörüyle yoluna devam ederken , , , ve Ankaragücü'nde teknik ekip değişiklikleri yaşandı.

Ligdeki ilk teknik adam değişikliği Kayserispor'da yaşandı. Sarı kırmızılılar Hikmet Karaman'ın istifasının ardından Samet Aybaba ile anlaşmıştı ancak Samet Aybaba da 2 haftalık görev sonrası istifasını sundu. Ardından Yücel İldız Denizlispor'la, Mustafa Kaplan Gençlerbirliği'yle, Tamer Tuna da Göztepe ile yollarını ayırmıştı. Milli maç arasına girilen ligde son olarak Metin Diyadin ile Bülent Korkmaz'ın görevlerine son verildi.

Takım Giden teknik direktör Gelen teknik direktör Kayserispor Hikmet Karaman Samet Aybaba Denizlispor Yücel Ildiz Mehmet Özdilek Kayserispor Samet Aybaba Bülent Korkmaz Gençlerbirliği Mustafa Kaplan Hamza Hamzaoğlu Göztepe Tamer Tuna İlhan Palut Ankaragücü Metin Diyadin Mustafa Kaplan Antlayaspor Bülent Korkmaz -

Avrupa'nın 5 büyük ligi daha sakin

Avrupa'nın 5 büyük ligine baktığımızda ise henüz ligimizdeki kadar yoğun bir değişim yaşanmadı.

Premier Lig'de sadece teknik direktör değişikliğine giderken ve 'da 3'er, İspanya ise 4 teknik adamın bileti kesildi.