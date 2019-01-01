Süper Lig

Teknik adam değişiminde Süper Lig Avrupa lideri

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Geride kalan 11 haftada 7 teknik direktörle yolların ayrıldığı Süper Lig, bu alanda Avrupa'nın büyük ligleri içerisinde başı çekiyor.

Süper Lig'de 11 hafta geride kalırken 7 teknik adamla yollar ayrıldı. Kayserispor 3. teknik direktörüyle yoluna devam ederken Antalyaspor, Göztepe, Denizlispor, Gençlerbirliği ve Ankaragücü'nde teknik ekip değişiklikleri yaşandı.

Ligdeki ilk teknik adam değişikliği Kayserispor'da yaşandı. Sarı kırmızılılar Hikmet Karaman'ın istifasının ardından Samet Aybaba ile anlaşmıştı ancak Samet Aybaba da 2 haftalık görev sonrası istifasını sundu. Ardından Yücel İldız Denizlispor'la, Mustafa Kaplan Gençlerbirliği'yle, Tamer Tuna da Göztepe ile yollarını ayırmıştı. Milli maç arasına girilen ligde son olarak Metin Diyadin ile Bülent Korkmaz'ın görevlerine son verildi. 

Takım Giden teknik direktör Gelen teknik direktör
Kayserispor Hikmet Karaman Samet Aybaba
Denizlispor Yücel Ildiz Mehmet Özdilek
Kayserispor Samet Aybaba Bülent Korkmaz
Gençlerbirliği Mustafa Kaplan Hamza Hamzaoğlu
Göztepe Tamer Tuna İlhan Palut
Ankaragücü Metin Diyadin Mustafa Kaplan
Antlayaspor Bülent Korkmaz -

Avrupa'nın 5 büyük ligi daha sakin

Avrupa'nın 5 büyük ligine baktığımızda ise henüz ligimizdeki kadar yoğun bir değişim yaşanmadı.

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Premier Lig'de sadece Watford teknik direktör değişikliğine giderken Almanya ve Fransa'da 3'er, İspanya ise 4 teknik adamın bileti kesildi.

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