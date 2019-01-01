Teknik adam değişiminde Süper Lig Avrupa lideri
Süper Lig'de 11 hafta geride kalırken 7 teknik adamla yollar ayrıldı. Kayserispor 3. teknik direktörüyle yoluna devam ederken Antalyaspor, Göztepe, Denizlispor, Gençlerbirliği ve Ankaragücü'nde teknik ekip değişiklikleri yaşandı.
Ligdeki ilk teknik adam değişikliği Kayserispor'da yaşandı. Sarı kırmızılılar Hikmet Karaman'ın istifasının ardından Samet Aybaba ile anlaşmıştı ancak Samet Aybaba da 2 haftalık görev sonrası istifasını sundu. Ardından Yücel İldız Denizlispor'la, Mustafa Kaplan Gençlerbirliği'yle, Tamer Tuna da Göztepe ile yollarını ayırmıştı. Milli maç arasına girilen ligde son olarak Metin Diyadin ile Bülent Korkmaz'ın görevlerine son verildi.
|Takım
|Giden teknik direktör
|Gelen teknik direktör
|Kayserispor
|Hikmet Karaman
|Samet Aybaba
|Denizlispor
|Yücel Ildiz
|Mehmet Özdilek
|Kayserispor
|Samet Aybaba
|Bülent Korkmaz
|Gençlerbirliği
|Mustafa Kaplan
|Hamza Hamzaoğlu
|Göztepe
|Tamer Tuna
|İlhan Palut
|Ankaragücü
|Metin Diyadin
|Mustafa Kaplan
|Antlayaspor
|Bülent Korkmaz
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Avrupa'nın 5 büyük ligi daha sakin
Avrupa'nın 5 büyük ligine baktığımızda ise henüz ligimizdeki kadar yoğun bir değişim yaşanmadı.
Premier Lig'de sadece Watford teknik direktör değişikliğine giderken Almanya ve Fransa'da 3'er, İspanya ise 4 teknik adamın bileti kesildi.