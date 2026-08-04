Paris Saint-Germain, İspanyol forvet Ferran Torres'i kadrosuna katmak için önümüzdeki günlerde Barcelona'ya resmi bir teklif sunmaya hazırlanıyor. Paris ekibi, oyuncunun Katalan takımının antrenmanlarına geri dönmesini önlemek amacıyla transferi bu haftanın sonu ile gelecek haftanın başı arasında tamamlamak istiyor; aksi halde bu durum transferi tehlikeye atabilir.

Katalan "Sport" gazetesine dayanarak gazeteci Matteo Moretto'nun açıkladığına göre, Paris Saint-Germain, Dünya Kupası sırasında yapılan ilk temastan bu yana oyuncuyla yürüttüğü görüşmelerde kayda değer bir ilerleme kaydetti. Bu temas sırasında Ferran, Paris kulübünün teklifini dinlemeyi kabul etmişti. Fransız ekibi, oyuncu henüz nihai onayını vermemiş olsa da başarılı bir anlaşmaya varabileceğinden emin.

Ferran'ın cevabını bekleyen mali teklif

Gazete, Ferran Torres'in Paris'ten hâlihazırda bir mali teklif aldığını ve resmi işlemlerin başlaması için önümüzdeki günlerde cevap vermesi gerektiğini belirtti. Paris kulübü her şeyin yakında sonuçlanacağı görüşünde.

Fransız kulübü, transferi hızla tamamlamak için yoğun çaba gösteriyor. Bu, oyuncunun Premier Lig'de gördüğü ilgiye rağmen başka takımlardan gelen bir rekabet nedeniyle değil, yeni sezonun başlamasıyla birlikte oyuncunun Barcelona'nın antrenman sistemine entegre olmasının ardından baskı altına girmesini önlemek için.

Barcelona durumun netleştirilmesini istiyor

Şimdiye kadar iki kulüp arasında resmi bir temas kurulmadı ve oyuncunun menajerleri Barcelona'ya herhangi bir gelişme bildirmedi. Katalan kulübü, forvetinin geleceğine dair medyada yayımlanan her şeyi takip ediyor.

Katalan kulübünün kulislerinde Ferran'ın son açıklamalarından ve olası ayrılığının ele alınış biçiminden rahatsızlık var. Barcelona durumun netleştirilmesini talep ediyor; eğer somut bir teklif varsa, ayrılığı konusunda nihai bir karar verebilmek için bu teklifin belirli ve ayrıntılı olması gerekiyor.

Katalan kulübünün içinde, özellikle şu ana kadar resmi bir teklifin gelmemesi nedeniyle Ferran Torres'in kalmasını destekleyen sesler artıyor.

Amerika dönüşünün ardından belirleyici karar

Ferran Torres şu anda tanıtım etkinliklerine katılmak için Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunuyor ve önümüzdeki günlerde İspanya'ya döner dönmez nihai kararını verebilir.

Paris'te oyuncunun transfere doğru doğru yolda ilerlediği düşünülürken, Barcelona alternatif planını sürdürecek: Oyuncuya, gelecek eylül ayından itibaren maaşının dondurulması koşuluyla sözleşmesini yenileme teklifi sunacaklar.

Ferran teklifi kabul ederse Katalan takımının kadrosunda kalacak; reddederse Barcelona onu transfer piyasasına sürmeye çalışacak. Paris Saint-Germain'in ilgisi işleri kolaylaştırabilir, ancak bir sonraki adımı atması gereken kişinin forvetin kendisi olması gerekiyor.

Barcelona 55 milyon euro talep ediyor

Oyuncu ayrılığa nihai olarak onay vermediği için iki kulüp arasında şimdiye kadar resmi rakamlar ortaya konmadı. Ancak Barcelona'nın vurguladığı şey, Ferran Torres karşılığında en az 55 milyon euro almak istediği; bu, Katalan kulübünün onu Manchester City'den kadrosuna katmak için harcadığı miktarın aynısı.

Oyuncunun sözleşmesinde yalnızca bir yıl kalmasına rağmen, Barcelona forvetlerin transfer piyasasında büyük değer gördüğü ve bunun da bu miktarın talep edilmesini haklı kıldığı görüşünde.