Tek vuruşta iki gol… Al-Ahli Jeddah, Damak karşısında profesyonel oyuncusunu kaybetti

Ceda Al-Ahli'nin profesyonel oyuncusunun, geçtiğimiz dönemde geçirdiği sakatlığın ardından Suudi Roshen Ligi'nde Damak ile oynanacak maçta kadroda yer almayacağı kesinleşti.

Al-Ahli, önümüzdeki Cumartesi günü Suudi Roshen Ligi'nin 27. haftasında Jeddah'daki Al-Inmaa Stadyumu'nda Damak'ı ağırlayacak.

Suudi gazetesi "Al-Riyadiah", Al-Ahli'nin orta saha oyuncusu Valentin Atangana'nın, Fransa 21 Yaş Altı Milli Takımı'nda geçirdiği sakatlık nedeniyle Dhamk ile oynanacak maçta forma giyemeyeceğini yazdı.

Atangana, geçtiğimiz Pazartesi günü Fransa 21 Yaş Altı Milli Takımı antrenmanı sırasında bir takım arkadaşının müdahalesi sonucu bacak ekleminde sakatlık geçirdi.

Gazete, Fransız orta saha oyuncusunun Çarşamba günü röntgen ve tıbbi muayenelerden geçtiğini ve bunların, bacağında şiddetli bir çürük ve eklemde yırtık olduğunu ortaya çıkardığını belirtti.

Atangana, önümüzdeki dönemde yoğun bir tedavi ve rehabilitasyon programına girecek ve antrenmanlara dönüşü, tedavi seanslarına verdiği tepkiye göre belirlenecek.

20 yaşındaki oyuncu, bu sezon Al-Ahli'nin en önemli oyuncularından biri olarak gösteriliyor. Sezon başından bu yana 29 maçta forma giyen Atangana, bu maçlarda 5 gol attı.

Al-Ahli, 62 puanla Suudi Arabistan Ligi'nde üçüncü sırada yer alıyor. Lider Al-Nassr'ın 5 puan gerisinde, ikinci sıradaki Al-Hilal'in ise 2 puan gerisinde bulunuyor.