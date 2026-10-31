Inter Miami'nin kaptanı Arjantinli efsane Lionel Messi, 2026 yılının dünyanın en iyisine verilen Ballon d'Or ödülleri oylamasında Bayer Leverkusen oyuncusu Cezayirli İbrahim Maza'ya sürpriz yaptı.

Geçtiğimiz salı günü sabahın erken saatlerinde İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen Ballon d'Or ödül töreninde, Barcelona'nın yıldızı İspanyol Lamine Yamal 21 yaş altı en iyi genç oyuncu ödülü olan Kopa Ödülü'nü kazanmıştı.

Yamal, daha önce Ballon d'Or ödülünü kazanmış olan ve başında 8 top sahibi Lionel Messi'nin bulunduğu oyuncuların yaptığı oylamada en yüksek puanı alarak ödüle ulaştı.

Fransız "L'Équipe" gazetesi, Messi'nin Yamal'ı ilk sıraya, Barcelona'nın defans oyuncusu İspanyol Pau Cubarsi'yi ikinci sıraya koyduğunu, ancak sürprizin İbrahim Maza'nın geldiği üçüncü sırada olduğunu belirtti.

Daha da ilginç olanı, Cezayirli oyuncuyu Kopa Ödülü'nü kazanmaya aday üç isim arasına koyan tek kişinin Messi olması ve ona verdiği bu tek puanla onu o listede dokuzuncu sıraya yerleştirmesiydi.

Messi ile Maza yaklaşık 4 ay önce, tam olarak Amerika, Kanada ve Meksika'da düzenlenen 2026 Dünya Kupası'nda grup aşamasının ilk haftasında karşı karşıya gelmişti. O maçta "Pire", Arjantin'i Cezayir karşısında 3-0 galibiyete taşıyan bir hat-trick kaydetmişti.

Ağır yenilgiye rağmen İbrahim Maza dikkat çekici bir performans sergilemiş, Faris Chaibi'nin kaydettiği bir gole asist yapmış, ancak gol sonunda ofsayt gerekçesiyle iptal edilmişti.

Genel olarak, Cezayirli oyuncu Bayer Leverkusen'deki ilk sezonunda 44 maça çıktı ve bu maçlarda 5 gol kaydedip 7 asist yaptı.

İbrahim Maza'nın, dünyanın en iyi genç oyuncusuna verilen Kopa Ödülü için aday gösterilen on isim arasına giren tarihteki ilk Cezayirli oyuncu olduğu hatırlatılır.