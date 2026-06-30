Tek kelimeyle… Neuer, Almanya milli takımında devam etme konusundaki tutumunu açıkladı

Bayern Münih’in kalecisi Manuel Neuer, 2026 Dünya Kupası’ndan erken elenmelerinin ardından Almanya milli takımında devam edip etmeyeceği konusundaki tutumunu açıkladı.

Paraguay milli takımı, Salı günü sabahın erken saatlerinde ABD'nin Boston kentindeki stadyumda oynanan maçta, normal süre ve uzatmaların ardından 1-1 berabere kalınmasının ardından penaltı atışlarında (4-3) Almanya'yı mağlup ederek 2026 Dünya Kupası'nda 32'li turda Almanya'yı eledi.

Neuer daha önce milli takımdan emekli olduğunu açıklamıştı, ancak 2018 ve 2022 Dünya Kupaları'ndaki iki hayal kırıklığının ardından Mannschaft'ın durumunu düzeltmeye çalışmak amacıyla 2026 Dünya Kupası'nda Almanya milli takımına geri dönmüştü.

Ancak Paraguay’a karşı elendikten sonra, Bayern Münih kalecisi bir daha Almanya milli takım forması giymeyeceğini açıkladı.

Alman "ARD" kanalının kendisine uluslararası futboldan emekli olma olasılığını sorması üzerine, 40 yaşındaki oyuncu "Fut Mercato" ağının aktardığına göre "evet" yanıtını verdi.

Böylece Neuer, 125 maçta forma giydikten (uluslararası maçlarda en çok forma giyen beşinci oyuncu) ve 2014 Dünya Kupası’nı kazandıktan sonra milli kariyerini kesin olarak sonlandırdı.



