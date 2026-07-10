Tek kelimeyle… Mourinho, Real Madrid taraftarlarının coşkusunu alevlendiriyor

Portekizli teknik direktör José Mourinho, Real Madrid ile yeni dönemine hazırlanmak üzere Valdibebas Spor Kompleksi’nde görevine başladı; ancak takımın resmi hazırlık dönemi önümüzdeki Pazartesi başlayacak.

Mourinho, Instagram hesabından Valdebebas'tan çektiği bir fotoğrafı paylaştı. Fotoğrafta, Real Madrid logolu kıyafetler giyen Mourinho, "Vamos" (Haydi başlayalım veya Hadi gidelim) anlamına gelen kısa bir yorum yazdı.

"AS" gazetesi, Mourinho’nun ofisinde çalışmaya başladığını ve yeni teknik ekibiyle birlikte yeni sezon için planlamaya başladığını bildirdi.

Portekizli teknik direktör ayrıca, mevcut oyuncu kadrosunu değerlendirmeye başladı ve yeni sezona hazırlık amacıyla bazı oyuncularla önemli görüşmeler yaptı.

Mourinho, hazırlık dönemi başladığında Andre Lunin, Arnold, Carreras, Dean Hooysen, Raul Asensio, Camavinga, Gonzalo Garcia ve Mastantono'nun yanı sıra, iyileşme sürecini sürdüren sakat üçlü Militao, Rodrigo ve Ferland Mendy'ye de güvenebilecek.

"AS" gazetesine göre, Real Madrid, La Liga'nın ilk haftasındaki maçının ertelenmesinden yararlanarak, hazırlık döneminde 4 dostluk maçı oynamayı içeren bir ön plan hazırladı.

Real Madrid, Teresa Herrera Turnuvası’na katılacak ve 1 Ağustos’ta Avusturya’da bir hazırlık maçı oynayacak; ayrıca sezon başlamadan önce iki hazırlık maçı daha oynayacak.