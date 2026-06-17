Tek kelimeyle… Haaland, Messi’nin büyüklüğü karşısında boyun eğiyor

Norveçli Manchester City forveti Erling Haaland, Lionel Messi’nin Çarşamba günü sabahın erken saatlerinde 2026 Dünya Kupası’nda Arjantin milli takımıyla Cezayir’e karşı sergilediği performansı “çılgınlık” olarak nitelendirdi.

Lionel Messi, Arjantin'in 2026 Dünya Kupası'ndaki ilk maçında Cezayir'e karşı attığı üç golle (3-0) tarih yazdı ve bu sayede Alman Miroslav Klose'nin Dünya Kupası tarihinin en golcü oyuncusu rekoruna (16 gol) ulaştı.

İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'nun aktardığına göre, Haaland, "Snapchat" üzerinden Messi'nin hat-trick'ine tek kelimeyle yorum yaptı: "Messi çılgın."

Haaland, Çarşamba günü sabahın erken saatlerinde oynanan 2026 Dünya Kupası'ndaki ilk maçta iki gol atarak Norveç milli takımını Irak'ı 4-1 mağlup etmesine öncülük etmişti.

Haland, kariyerinde ilk kez Dünya Kupası'na katılırken, Messi ise 2022 Dünya Kupası'nda şampiyonluğa ulaştığı göz önünde bulundurulduğunda, bu turnuvada altıncı kez forma giyiyor.







