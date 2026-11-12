Fransa Milli Takımı'nın yıldızı Kylian Mbappe, son saatlerde kendisine yönelen eleştirilere kendi tarzıyla yanıt vermeye karar verdi.

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Fransa Milli Takımı'nın yıldızı Kylian Mbappé, son saatlerde kendisine yönelen eleştirilere kendince bir şekilde yanıt vermeye karar verdi.

Kylian Mbappé, Fransa'nın UEFA Uluslar Ligi'ndeki İtalya maçının arifesinde, dün medyanın ilgisine damga vurdu.

"L'Équipe" gazetesi dün, Fransa Milli Takımı'nın kaptanı ile yeni teknik direktörü Zinedine Zidane arasındaki ilişkinin göründüğü kadar ideal olmayabileceğine işaret eden haberler yayımlayarak sürece başladı.

Gelişmeler, Fransa Futbol Federasyonu'nun Mbappé'nin antrenmanlara katılmadığını açıklamasıyla devam etti.

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İlk haberler, Real Madridli forvetin "tedavi gördüğüne" işaret etmiş, ardından diz arka adalesinde bir gerilme yaşadığı belirtilmiş, bu tartışma ise 10 numaralı Fransız oyuncunun bu geceki maçta forma giymeyeceğinin teyit edilmesiyle son bulmuştu; ancak oyuncunun milli takım kampından çıkarılmayacağı kaydedildi.

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Mbappé'nin Madrid'e dönmek istediği, özel uçağının kendisini beklediği, ancak Zidane'ın bu adımı reddettiği yönünde haberlerin ortaya çıkmasının ardından krizin şiddeti arttı.

Mbappé, bu söylentilere yanıt vermek için fazla beklemedi; bugün perşembe, "Instagram" hesabı üzerinden, Fransa Milli Takımı'nın resmî spor kıyafetini giymiş halde İtalya'ya giden bir uçakta çekilmiş bir fotoğrafını paylaştı.

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Mbappé, fotoğrafa herhangi bir yazılı ifade eklemeyerek yalnızca İtalya bayrağı koymakla ve orada Fransa Milli Takımı kafilesiyle bulunduğuna dair bir işaretle yetindi.

Zidane ve Mbappé ilişkisi üzerine tartışma

Kylian Mbappé'nin, İtalya maçı öncesinde Fransa Milli Takımı antrenmanlarına katılmaması yalnızca geçici bir sağlık haberi değildi; zira bu durum, Fransız basın organlarının milli takım kaptanı ile teknik direktörü Zinedine Zidane arasındaki ilişkinin, oyuncunun sahadaki mevkisi ve nasıl değerlendirildiğine dair anlaşmazlıklar ile soyunma odasındaki ideal olmayan atmosfer nedeniyle gergin olduğunu ortaya çıkarmasının ardından, Les Bleus kampında son derece hassas bir anda geldi.

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Gerginliğin kökleri, Zidane'ın teknik heyetin başındaki ilk kampına dayanıyor. O dönemde Zidane, Mbappé'yi sol kanat mevkisinde oynatmaya karar vermiş, hücumun merkezinde ise Ousmane Dembélé'ye güvenmişti. Bu karar, özellikle son dönemde net forvet mevkisinde oynamayı tercih eden Madridli yıldızın hücum sistemindeki konumunda bir değişiklik olarak yorumlandı.

Zidane, UEFA Uluslar Ligi'ndeki İtalya ve Türkiye karşısındaki iki kritik maçta yıldızının hizmetlerinden yararlanmayı umarken, Mbappé'nin arka adalesinde bir kas problemi yaşadığına dair haberler geldi ve bu durum, Türkiye maçına yetişme umudu korunmakla birlikte, oyuncunun İtalya karşısındaki mücadelede forma giymesini hesapların dışına çıkardı.

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Fransa'nın tur hesapları

Fransa Milli Takımı, perşembe akşamı Milano şehrinde oynanması planlanan İtalya maçına birden fazla hedefle çıkıyor; zira beklenen zirve mücadelesinin önemi, UEFA Uluslar Ligi'ndeki birinci grubun lider iki takımı arasındaki rekabetle sınırlı kalmıyor, aynı zamanda çeyrek finale yükselmenin kesinleşmesine ve son turdan önce grup aşamasını lider bitirme şansına kadar uzanıyor.

Zinedine Zidane yönetimindeki Fransa Milli Takımı, dört maçtan 10 puan toplayarak grup hesaplarında net bir üstünlüğe sahip; İtalya 7, Belçika ise 6 puana sahipken, Türkiye Milli Takımı puansız olarak sıralamanın sonunda yer alıyor.

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Fransa ile İtalya arasındaki ilk maç, Lucas Da Cunha'nın İtalya'nın beraberlik golüne yol açan hatasının yaşandığı karşılaşmada 1-1 berabere sonuçlanmıştı. Ancak Fransa Milli Takımı, perşembe günkü maça, liderliği kesinleştirmeyi düşünmeden önce çeyrek finale geçişini garantilemeyi hedefleyerek çıkıyor.

Fransa Milli Takımı kendi kaderini kendi elinde tutuyor; zira Fransız RMC ağının haberine göre, grubu birinci ya da ikinci sırada bitirmeyi, dolayısıyla son turun sonucunu beklemeye gerek kalmadan UEFA Uluslar Ligi çeyrek finaline yükselmeyi garantilemek için İtalya karşısında alacağı bir beraberlik yeterli.

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Bu durum, İtalya ile Belçika'nın ikinci bilet için doğrudan rekabetinin gölgesinde geliyor; zira iki takım önümüzdeki pazar günü Brüksel'de karşılaşıyor ve bu da Fransa'nın San Siro sahasından bir puan alması halinde, tura dair karmaşık hesaplara girmekten kaçınmasına yetiyor.