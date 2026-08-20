Tek istisna: Hakemler neden Real Madrid'in stadından taraftarlara konuşamayacak?

La Liga hakemleri bu sezon, kararlarına daha fazla şeffaflık kazandırmayı ve bazı önemli hakem kararlarını taraftarlara açıklamayı amaçlayan yeni bir politika çerçevesinde televizyon yayınlarında görünmeye ve konuşmaya başladı.

Katalan "Sport" gazetesinin bugün perşembe günü aktardığına göre, Real Madrid'in evi Santiago Bernabeu Stadı, La Liga stadyumları arasındaki tek istisna olacak. Çünkü kraliyet kulübünün stadyumundan yapılan yayınlara getirdiği koşullar nedeniyle hakemler bu televizyon bağlantılarını oradan gerçekleştiremeyecek.

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La Liga'nın ilk haftasında hakemlerin televizyon yayınlarındaki ilk açıklamaları dinlenmeye başlandı bile. Protokol ise onuncu haftadan itibaren genişleyecek; hakemler, yayıncılar talep ettiğinde maçlardan önce ve sonra röportaj yapabilecek, ayrıca maçta öne çıkan kararlar ve uygulamalar hakkında kendilerine soru sorulabilecek.

İspanyol hakem heyeti, hakemlerin "gerekli koşulların bulunduğu stadyumlarda konuşacaklarını" vurgulayarak, kulüpler veya stadyumlar arasında herhangi bir ayrım yapılmadığının altını çizdi.

Dolayısıyla hakemlerin Santiago Bernabeu'da bu protokolde yer almaması, hakem komitesinin bir kararından ya da Real Madrid'e özel bir yasaktan değil, kulübün stadyumundan yayıncıların gerçekleştireceği bağlantılara getirilen kısıtlamalardan kaynaklanıyor; "Sport" gazetesine göre.

"Gergin ilişki"

Sorunun kökeninde, Real Madrid ile La Liga ve İspanya Futbol Federasyonu arasında bir süredir devam eden ve Santiago Bernabeu Stadı'ndan yapılan televizyon yayınlarının koşullarına da yansıyan gergin ilişki yatıyor.

Kraliyet kulübü, yayıncıların stadyumdan yapacağı bağlantılara kısıtlamalar getiriyor ve bunların yalnızca maçların başlamasından birkaç dakika önce gerçekleştirilmesine izin veriyor. Bu da yeni hakem protokolünün, diğer stadyumlarda uygulandığı şekliyle hayata geçirilmesini mümkün kılmıyor.

Böylece diğer kulüplerin taraftarları, hakemlerin bazı önemli ve tartışmalı kararları açıklamalarını dinleme imkanından yararlanacak; Real Madrid taraftarı ise Katalan gazeteye göre Santiago Bernabeu Stadı içinde bu yeni şeffaflık penceresinden mahrum kalmaya devam edecek.

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