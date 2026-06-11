Tek bir telefon her şeyi değiştiriyor: Bernardo Silva çok sürpriz bir transferi tamamladı

Fabrizio Romano'nun bildirdiğine göre Bernardo Silva, Real Madrid'e transfer oluyor. Transfer uzmanı, tüm belgelerin onaylandığını ve Manchester City'nin Portekizli orta saha oyuncusunun İspanyol devine evet dediğini aktarıyor.

Romano'ya göre, tüm taraflar arasında tam bir anlaşma sağlandı. Bernardo Silva, Madrid'de iki sezonluk bir sözleşme imzalayacak ve sözleşmede bir yıl uzatma opsiyonu da yer alacak. Transfer ücreti ödenmeden gerçekleşen transfer, dikkat çekici bir hızla tamamlandı.

Real Madrid, 31 yaşındaki oyun kurucunun transferi için ancak bir buçuk gün önce ciddi adımlar attı. Kulüp, 36 saat içinde anlaşmayı tamamen tamamladı ve ardından son evrak işlemleri hızla halledildi.

Transferde José Mourinho kilit rol oynadı. Yakın zamanda göreve getirilen teknik direktör, Silva'nın sezona başlamak istediği yeni kadro için mutlak bir öncelik olduğunu kulüp içinde açıkça belirtti.

Mourinho ve Bernardo Silva, Portekiz futbolu sayesinde yıllardır tanışıyor ve aralarında mükemmel bir ilişki var. Bu bağ, sonunda oyuncu ve kulüp arasındaki görüşmelerde belirleyici bir rol oynadı.

Romano'ya göre Mourinho, orta saha oyuncusunu ikna etmek için fazla çaba sarf etmek zorunda kalmadı. Teknik direktör bir telefon görüşmesinde ilgisini belirtir belirtmez, Silva Santiago Bernabéu'ya transfer olmaya açık olduğunu gösterdi ve görüşmeler hızla ilerlemeye başladı.

Bernardo Silva, Manchester City'de dokuz sezon oynadı ve sırasıyla Pep Guardiola ve City taraftarları arasında en çok takdir edilen oyunculardan biri haline geldi.